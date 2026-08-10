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Domy na sprzedaż w Grad Solin, Chorwacja

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5 obiektów total found
Dom 7 pokojów w Grad Solin, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Grad Solin, Chorwacja
Pokoje 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 264 m²
Solin, dom rodzinny o powierzchni mieszkalnej 264m2 na działce 594m2 z 5 miejscami parkingow…
Cena na zgłoszenie
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Dom 6 pokojów w Grad Solin, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Grad Solin, Chorwacja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Solin Sveti Kajo, ziemia 1349m2 regularnego kształtu z domem 240 m2 na dwóch piętrach. Dom z…
$403,715
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Dom 5 pokojów w Grad Solin, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Grad Solin, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 250 m²
Solin, Mezanovci, dom wolnostojący o powierzchni mieszkalnej 250 m2 i ogród uprawny o powier…
$807,429
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LDV InvestLDV Invest
Dom 6 pokojów w Grad Solin, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Grad Solin, Chorwacja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 274 m²
Solin, sprzedajemy dom z dwoma apartamentami na działce 500m2, cena 600.000 EUR. Jest to moż…
$692,082
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Dom 5 pokojów w Vranjic, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Vranjic, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Solin, Bilankuša land 2720m2 z domem 299 m2 Solin, Bilankuša, dzia? ka o powierzchni 400 m2,…
$1,56M
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