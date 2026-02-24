  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Mińsk
  4. Kompleks mieszkalny Gulliver

Kompleks mieszkalny Gulliver

Mińsk, Białoruś
od
$108,040
od
$1,684/m²
;
8
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
Katalog interaktywny
ID: 23268
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 24.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Białoruś
  • Miasto
    Mińsk
  • Metro
    Pushkinskaya (~ 600 m)
  • Metro
    Sportivnaya (~ 700 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Blok ramki
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    18

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

O projekcie

  • Kompleks mieszkalny "Gulliver" jest unikalną przestrzenią dla komfortowego życia, znajduje się w samym sercu miasta. Od północy, działka jest ograniczona do ulicy. Pritytskyi, z południa - Dunina- Martsinkevich Ulica, od zachodu - terytorium lodowy pałac, od wschodu - terytorium kryty rynek "Rakowski Kirmash" i Aurora kino.
  • Dogodna lokalizacja w pobliżu metra zapewnia łatwy dostęp do każdego punktu miasta, a także bliskość do centrów kulturalnych, rozrywkowych i handlowych.
  • Projekt przewiduje budowę 6 budynków mieszkalnych, połączonych jednym stylem i filozofią. Fasady domów wykonane są z nowoczesnych materiałów, które nadają kompleksowi stylowy wygląd.
  • Mieszkańcy są wyposażeni w podziemny parking, aby zapewnić bezpieczne i wygodne przechowywanie pojazdów. Windy i wejścia są dokonywane z uwzględnieniem dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
  • Architektura high-tech, wygodna infrastruktura, podziemny parking, ochrona i bliskość rozrywki. Doskonałe połączenie komfortu i nowoczesności.

Infrastruktura

  • Gulliver oferuje rozległą infrastrukturę wewnętrzną. Na terenie kompleksu znajdują się boiska dziecięce i sportowe, place zabaw dla wypoczynku, dobrze zadbane tereny parkowe.
  • Aby dbać o zdrowie mieszkańców na terytorium wolnym od rozwoju, układ trawników, sadzenie drzew i krzewów, instalacja małych form architektonicznych, oświetlenie jest zapewniony.
  • Wygodne połączenie dla pieszych jest zapewnione od budynków mieszkalnych do przystanku transportu publicznego na ulicy. Pritytsky, z drabiną i rampą.

Katalog interaktywny

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 65.7 – 68.8
Cena za m², USD 1,946 – 1,977
Cena mieszkania, USD 133,600 – 140,071
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 64.7 – 81.5
Cena za m², USD 1,946 – 1,977
Cena mieszkania, USD 131,545 – 165,729

Lokalizacja na mapie

Mińsk, Białoruś
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec ENERGOSBEREGAYuSchIY PO B-RU NEPOKORENNYH 69
Mohylew, Białoruś
od
$13,733
Zespół mieszkaniowy Minsk World
Mińsk, Białoruś
od
$47,147
Zespół mieszkaniowy Полесский
Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
od
$46,441
Zespół mieszkaniowy Маэстро
Mińsk, Białoruś
od
$116,290
Zespół mieszkaniowy МК ФАРФОРОВЫЙ
Mińsk, Białoruś
od
$60,500
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy МК ФАРФОРОВЫЙ
Zespół mieszkaniowy МК ФАРФОРОВЫЙ
Zespół mieszkaniowy МК ФАРФОРОВЫЙ
Zespół mieszkaniowy МК ФАРФОРОВЫЙ
Zespół mieszkaniowy МК ФАРФОРОВЫЙ
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy МК ФАРФОРОВЫЙ
Zespół mieszkaniowy МК ФАРФОРОВЫЙ
Mińsk, Białoruś
od
$60,500
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 15
Powierzchnia 39–1 431 m²
18 obiekty nieruchomości 18
MK "Farforovy" - nowy wielofunkcyjny kompleks premium - klasa w centrum Mińska. / p Lokalizacja wyłączna: / p do liw odległości spaceru 2 linie metra - Art. Nemiga i Art. Pl. Jakub Kolas. Planuje się budowę trzeciego oddziału. / li liW 5 minut spacerem Victory Park i Komsomol Lake z wspaniał…
Deweloper
ИНФОРЕАЛТ
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Антоновский квартал
Dzielnica mieszkaniowa Антоновский квартал
Dzielnica mieszkaniowa Антоновский квартал
Dzielnica mieszkaniowa Антоновский квартал
Dzielnica mieszkaniowa Антоновский квартал
Dzielnica mieszkaniowa Антоновский квартал
Dzielnica mieszkaniowa Антоновский квартал
Mińsk, Białoruś
od
$33,891
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 19
Powierzchnia 45–99 m²
44 obiekty nieruchomości 44
Каталог предложений по квартирам в многоэтажках жилого квартала Антоновский квартал в Минске. ✔ Широкоразвитая инфраструктура в шаговой доступности.
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
44.9
103,270
Mieszkanie 2 pokoi
59.3 – 64.2
68,138 – 73,796
Mieszkanie 3 pokoi
63.4 – 80.3
73,400 – 83,808
Mieszkanie 4 pokoi
98.7
101,671
Deweloper
ОАО БелАТЭП
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Маэстро
Zespół mieszkaniowy Маэстро
Zespół mieszkaniowy Маэстро
Mińsk, Białoruś
od
$116,290
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 20
Powierzchnia 68–144 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Główne zalety i cechy techniczne rezydencji Maestro Deluxe: 70 metrów do nowej stacji metra Plac Bogushevich. Lokalizacja na jednej z głównych ulic Mińska - Nemiga. Apartamenty: 50 m2, 67 m2, 72 m2, 90 m2, 103 m2, 144 m2, 220 m2. Duże panoramiczne okna na całym obwodzie. Niesamowity wido…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
67.9 – 75.7
152,504 – 183,015
Mieszkanie 3 pokoi
144.2
318,183
Deweloper
Strateg Group
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się