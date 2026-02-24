Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Kompleks mieszkalny "Gulliver" jest unikalną przestrzenią dla komfortowego życia, znajduje się w samym sercu miasta. Od północy, działka jest ograniczona do ulicy. Pritytskyi, z południa - Dunina- Martsinkevich Ulica, od zachodu - terytorium lodowy pałac, od wschodu - terytorium kryty rynek "Rakowski Kirmash" i Aurora kino.
Dogodna lokalizacja w pobliżu metra zapewnia łatwy dostęp do każdego punktu miasta, a także bliskość do centrów kulturalnych, rozrywkowych i handlowych.
Projekt przewiduje budowę 6 budynków mieszkalnych, połączonych jednym stylem i filozofią. Fasady domów wykonane są z nowoczesnych materiałów, które nadają kompleksowi stylowy wygląd.
Mieszkańcy są wyposażeni w podziemny parking, aby zapewnić bezpieczne i wygodne przechowywanie pojazdów. Windy i wejścia są dokonywane z uwzględnieniem dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Architektura high-tech, wygodna infrastruktura, podziemny parking, ochrona i bliskość rozrywki. Doskonałe połączenie komfortu i nowoczesności.
Infrastruktura
Gulliver oferuje rozległą infrastrukturę wewnętrzną. Na terenie kompleksu znajdują się boiska dziecięce i sportowe, place zabaw dla wypoczynku, dobrze zadbane tereny parkowe.
Aby dbać o zdrowie mieszkańców na terytorium wolnym od rozwoju, układ trawników, sadzenie drzew i krzewów, instalacja małych form architektonicznych, oświetlenie jest zapewniony.
Wygodne połączenie dla pieszych jest zapewnione od budynków mieszkalnych do przystanku transportu publicznego na ulicy. Pritytsky, z drabiną i rampą.