  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Obwód Wlora
  4. Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy nieruchomości w Obwód Wlora, Albania

Orikum
18
Wlora
488
Qender Vlore
9
518 obiektów total found
Działki w Panaje, Albania
Działki
Panaje, Albania
Powierzchnia 7 000 m²
Land for sale in the Valis area, only a few minutes away from Tirana, accepted for construct…
$586
za miesiąc
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
🌇🏡 FOR RENT 2+1+2 APARTMENT IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA w Bashkia Vlore, Albania
🌇🏡 FOR RENT 2+1+2 APARTMENT IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 10
🌇🏡 WYNAJEM 2 + 1 + 2 APARTAMENT W FORMIE FISH FACTORY, VLORA🏷 Cena: 450 euro / miesiąc📐 Powi…
$527
za miesiąc
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
🔑🏡 APARTMENT 1+1 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. w Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 APARTMENT 1+1 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Powierzchnia 65 m²
Piętro 7
🔑🏡 APARTAMENT 1 + 1 DO WYROBU W LUNGOMARE, VLORA.💶 Cena: 400 EUR / miesiąc📐 Powierzchnia: 65…
$468
za miesiąc
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near the Navy School w Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near the Navy School
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 4
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near the Navy School 💶 Price: €400 / mon…
$465
za miesiąc
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Nieruchomości komercyjne 80 m² w Bashkia Vlore, Albania
Nieruchomości komercyjne 80 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 80 m²
Premium Location in Transballkanike, Vlorë! A long-term lease is offered for a shop in the …
$405
za miesiąc
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Hannover Bar w Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Hannover Bar
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 3
🔑🏡 1 + 1 APARTAMENT WYROBU W LUNGOMARE, VLORA📍 Niedaleko Hannover Bar💶 Cena: 450 EUR / miesi…
$519
za miesiąc
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Pirro Hotel w Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Pirro Hotel
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 2
🔑🏡 1 + 1 APARTAMENT WYROBU W LUNGOMARE, VLORA.📍 Niedaleko Pirro Hotel💶 Cena: 500 EUR / miesi…
$585
za miesiąc
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Kawalerka 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 4
✅ Price: 250 Euro/month ✅ Location: Old Beach, Vlore The area where the apartment is locate…
$293
za miesiąc
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
🌇🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN ALEKSANDRIA, VLORA w Bashkia Vlore, Albania
🌇🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN ALEKSANDRIA, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 420 m²
Piętro 10
🌇🏡 1 + 1 APARTAMENT WYROBU W ALEKSANDRIA, VLORA🏷 Cena: 420 euro / miesiąc📐 Powierzchnia: 70 …
$479
za miesiąc
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Mieszkanie w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie
Bashkia Vlore, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 3
Odkryj spokój nad morzem: Our 'Melody of the Sea' 1 + 1 Apartments in the PictureSque Vlora,…
$460
za miesiąc
Mieszkanie w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie
Bashkia Vlore, Albania
✅ Çmimi: 600 Euro/muaj ✅ Vendndodhja: Prane restorant Brooklyn, Vlore Apartamenti ndodhet …
$703
za miesiąc
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Piętro 9
✅ Çmimi: 500 Euro / Muaj ✅ Vendndodhja: Haso, Lungomare, Vlore✅ Siperfaqe: 102m2Strefa në të…
$590
za miesiąc
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
Mieszkanie w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie
Bashkia Vlore, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 9
Natychmiast! Piękny apartament idealnie położony w budynku AW w Ismali QEMALI BOULEVAVARD, V…
$748
za miesiąc
🔑🏡 APARTMENT 2+2+3 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Laid Hotel w Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 APARTMENT 2+2+3 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Laid Hotel
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
🔑🏡 APARTAMENT 2 + 2 + 3 DO WYPOSAŻENIA W LUNGOMARE, VLORA.📍 Niedaleko hotelu Laid💶 Cena: 600…
$703
za miesiąc
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
🔑🏡 FOR RENT LUXURY 1+1 APARTMENT IN LUNGOMARE, VLORA. w Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 FOR RENT LUXURY 1+1 APARTMENT IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 70
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 5
🔑🏡 WYNAJEM LUKSURY 1 + 1 APARTAMENT W LUNGOMARE, VLORA.💶 Cena: 600 EUR / miesiąc📐 Powierzchn…
$705
za miesiąc
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
🆕🏢 BUSINESS PREMISES FOR RENT IN BULEVARD, VLORA 📍 Opposite Flamurtari Stadium w Bashkia Vlore, Albania
🆕🏢 BUSINESS PREMISES FOR RENT IN BULEVARD, VLORA 📍 Opposite Flamurtari Stadium
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 53 m²
Liczba kondygnacji 1
🆕🏢 PRZEDSIĘBIORSTWA PRACOWNIKÓW DO WYROBU W BULEVARD, VLORA📍 Naprzeciwko stadionu Flamurtari…
$685
za miesiąc
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Dom 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Dom 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
✅ Cena: 300 euro / miesiąc✅ Lokalizacja: Niedaleko Saint Tropez, VloreObszar, w którym znajd…
$352
za miesiąc
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Taushan w Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Taushan
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 5
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Taushan 💶 Price: €250 / month 📐 Ar…
$293
za miesiąc
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT ON “RRUGA E CIPAJVE”, VLORA w Bashkia Vlore, Albania
🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT ON “RRUGA E CIPAJVE”, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 70 m²
Piętro 6
🏡 1 + 1 APARTAMENT NA WYNAJEM "RRUGA E CIPAJVE", VLORA🏷️Cena wynajmu: 400 euro / miesiąc (ne…
$465
za miesiąc
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Titanic Restaurant w Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Titanic Restaurant
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 5
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Titanic Restaurant 💶 Price: €550 / …
$639
za miesiąc
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
🆕🏡 APARTMENT 2+1 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA w Bashkia Vlore, Albania
🆕🏡 APARTMENT 2+1 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 5
🆕🏡 APARTAMENT 2 + 1 DO WYROBU W LUNGOMARZU, VLORA🏷 Cena: 450 euro / miesiąc📐 Powierzchnia: 1…
$524
za miesiąc
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Nieruchomości komercyjne 53 m² w Bashkia Vlore, Albania
Nieruchomości komercyjne 53 m²
Bashkia Vlore, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 53 m²
Długoterminowy sklep jest dostępny w bardzo wysublimowanym obszarze Skela, Vlora. Pomieszcze…
$703
za miesiąc
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
Mieszkanie w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie
Bashkia Vlore, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 5
1 + 1 apartament w Vlora, Albania jest dogodnie położony w centrum miasta, zaledwie 3 minuty…
$345
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Apartament znajduje się w cichej i bezpiecznej okolicy, z łatwym dostępem do plaż i centrum …
$444
za miesiąc
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
🏢🔑 BUSINESS PREMISES FOR RENT NEAR THE MUSIC SCHOOL, VLORA w Bashkia Vlore, Albania
🏢🔑 BUSINESS PREMISES FOR RENT NEAR THE MUSIC SCHOOL, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 120 m²
🏢🔑 BUSINESS PREMISES FOR RENT NEAR THE MUSIC SCHOOL, VLORA 💶 Price: €1200/month 📐 Area: …
$1,417
za miesiąc
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Mieszkanie w Orikum, Albania
Mieszkanie
Orikum, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2
Apartament znajduje się na pierwszej linii wybrzeża, ma powierzchnię 60 m2. Istnieje ogólny …
$348
za miesiąc
🔑🏡 APARTMENT 2+1+2 FOR RENT NEAR SOCIAL SECURITY, VLORA w Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 APARTMENT 2+1+2 FOR RENT NEAR SOCIAL SECURITY, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
🔑🏡 APARTAMENT 2 + 1 + 2 NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO OBSZARÓW WIEJSKICH, VLORA💶 Cena:…
$461
za miesiąc
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
✅ Price: 250 Euro/Month ✅ Location: Behind the tunnel, Vlore ✅ Area: 65m2 The area where th…
$291
za miesiąc
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
✅ Cena: 350 euro / miesiąc✅ Lokalizacja: Za "Brooklyn" Hotel, Vlore✅ Powierzchnia: 86m2Obsza…
$399
za miesiąc
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
✅ Cena: 40.000 Leke / Miesiąc✅ Lokalizacja: Niedaleko Laid Hotel, Vlore✅ Dostępne do wynajęc…
$461
za miesiąc
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano

Typy nieruchomości w Obwód Wlora.

mieszkania
domy
nieruchomości komercyjne

Parametry nieruchomości w Obwód Wlora, Albania

z Widok na góry
