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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Tirana Municipality, Albania

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Tirana
450
Farke
180
Dajt
6
687 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Piętro 5/6
2 + 1 Apartament na sprzedaż - Myslym Shyri 2 + 1 Apartament na sprzedaż na początku ulicy M…
$357,381
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Prywatny sprzedawca
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Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 3/5
Apartament 1 + 1 + 1, Blisko Radisson.W jednym z najbardziej elitarnych i spokojnych miejsc …
$231,150
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Mieszkanie 4 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 4 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Piętro 2/12
Oferujemy odpowiednie udogodnienia dla biura lub zamieszkania w centrum Tirana, w obszarze o…
$543,203
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Agencja
Investment Realty Group
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 10/12
Oferowany jest na sprzedaż apartament 2 + 1 + 2, położony w pobliżu rezydencji Magnet, w cic…
$259,715
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Agencja
Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Piętro 4/7
• Apartament znajduje się na 4 piętrze nowego obiektu, w pobliżu Rezidences Sun Hill. Obiekt…
$287,639
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 1 pokój w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 3/5
Sprzedajemy 1 + 1 apartament na Bardhok Biba Street, po Skender May Square.Apartament znajdu…
$249,967
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Agencja
Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 10/12
Oferuje się go na sprzedaż do 1 + 1 Apartament położony w pobliżu rezydencji Magnet, w ciche…
$155,829
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Agencja
Investment Realty Group
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Willa 8 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Willa 8 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 456 m²
Liczba kondygnacji 3
🏡 Indywidualne 3-piętrowe wille z obfitymi dziedzińcami w Tiranie na sprzedaż!Ten trzypiętro…
$1,04M
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Piętro 8/9
Apartament 2 + 1 + 2 + Post Parking na sprzedaż, rezydencja Mara!Rezydencja Mary znajduje si…
$282,518
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 10/12
Oferuje się go na sprzedaż do 1 + 1 Apartament położony w pobliżu rezydencji Magnet, w ciche…
$150,057
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 1 pokój w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 5/5
W jednym z najbardziej wysublimowanych obszarów Tirana, 1 + 1 apartament o powierzchni 51 m …
$143,990
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Piętro 5/5
• Sprzedają 2 + 1 mieszkania na 21 grudnia krucjaty na 5 piętrze istniejącego obiektu. • Apa…
$215,637
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Willa 3 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Willa 3 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 527 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa for sale in Swan Lake Residence. The villa has an area of 527.15m2, of which 293.8m2 a…
$851,792
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Piętro 2/11
For sale 2+1 apartment at Mei's Garden Residence, Fusha e Aviacionit! The apartment has a r…
$190,430
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Mjull Bathore, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Mjull Bathore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2/3
W jednym z najbardziej popularnych rezydencji w okolicy Mjull- Bathora, w pobliżu TEG i Fark…
$228,766
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Mieszkanie 1 pokój w Kashar, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Kashar, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 2/9
Apartment for rent at "Tirana Entry". The apartment has a Gross Area of 68.4 m2. It is org…
$103,566
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 127 m²
Piętro 11/22
Apartment 3+1 for sale in construction phase
$391,575
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 12/12
DLA APARTAMENTU SPRZEDAŻY 1 + 1 W REZYDENCJI "TIRANA GOLDEN PARK 3"!! Apartament na sprzedaż…
$188,264
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Century 21 Oksford
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Mieszkanie 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 238 m²
Piętro 3/8
In one of the best areas of Tirana, on Wilson Square, behind the Albanian Post branch, a res…
$757,060
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Willa 11 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Willa 11 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 11
Sypialnie 11
Powierzchnia 393 m²
Willa jest sprzedawana w dzielnicy Paris Comun, obok kompleksu KLKA 2.Strona budowlana: 490.…
$777,805
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Willa 5 pokojów w Farke e Vogel, Albania
Willa 5 pokojów
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 440 m²
Smart Hills to nowoczesny kompleks mieszkalny, położony na zachód od jeziora Farka, w obszar…
$547,897
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NEXT REAL ESTATE
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Mieszkanie 4 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 4 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
United Towers Tirana to nowoczesny kompleks mieszkalny i wielofunkcyjny, położony w jednym z…
$399,302
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Mieszkanie 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Piętro 2/27
Eagle Square Building New Living Standard i inwestycje w TiranieEagle Square Budynek to nowo…
$183,149
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Agencja
Investment Realty Group
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Mieszkanie 6 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 6 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 168 m²
Piętro 4/5
The duplex is located in one of the most sought-after Existing Buildings in the area, Moskat…
$489,178
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Agencja
Investment Realty Group
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Mieszkanie 1 pokój w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/3
In a new residence very close to the Palace of the Brigades in Tirana, between tranquility a…
$237,125
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 1 pokój w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 6/7
The Paskuqan area is one of the areas that has undergone rapid development in Tirana. Very c…
$96,023
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Agencja
Investment Realty Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Piętro 9/10
Mieszkanie jest częścią nowego budynku, obecnie na końcowym etapie pracy, dostarczone w ciąg…
$213,209
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Mieszkanie 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 145 m²
Piętro 3
? Dry Lake, TiranaWyrzucenie społeczności i bliskość natury!Korzystaj z najlepszych z obu św…
$483,809
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Mieszkanie 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Nowy 2 + 1 apartament na sprzedaż w jednym z najlepszych i najbardziej wysublimowanych obsza…
$192,701
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Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
✅ Cena: 1750 EUR / m2 (133,857 EUR)✅ Lokalizacja: Zogu i Zi, Tirana✅ Powierzchnia całkowita:…
$179,722
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Typy nieruchomości w Tirana Municipality.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Tirana Municipality, Albania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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