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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Farke, Albania

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mieszkania
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182 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Farke e Madhe, Albania
Willa 4 pokoi
Farke e Madhe, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 347 m²
Piętro 3/3
Luksusowe wille nad jeziorem Rolling Hills, gdzie należy gracja.Willa przeznaczona dla rodzi…
$1,13M
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Mieszkanie 7 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 7 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Piętro 2/10
Sprzedaje komercyjne środowisko odpowiednie dla biur i klinik. Jest to siedem odpowiednich p…
$692,774
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Mieszkanie 3 pokoi w Lunder, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Lunder, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Piętro 1/5
Apartment for Sale, near TEG with Private Yard Modern apartment for sale, just a few meters …
$259,122
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa 5 pokojów w Farke e Vogel, Albania
Willa 5 pokojów
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 258 m²
Liczba kondygnacji 3
WILLA NA SPRZEDAŻ W ROLNICTWIE Nieruchomość znajduje się w jednym z najnowszych rezydencji w…
$635,391
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Century 21 Oksford
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Mieszkanie 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 145 m²
Piętro 3
? Dry Lake, TiranaWyrzucenie społeczności i bliskość natury!Korzystaj z najlepszych z obu św…
$483,809
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NEXT REAL ESTATE
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Mieszkanie 1 pokój w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/5
1+1 Apartment for sale at the Kodra e Diellit 1 Residence Extension, on the first floor of a…
$121,393
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Investment Realty Group
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TekceTekce
Willa 4 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Willa 4 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 294 m²
Liczba kondygnacji 3
Ta elegancka willa znajduje się w jednym z najbardziej wysuniętych po sobie obszarów mieszka…
$646,114
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Century 21 Oksford
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Willa 5 pokojów w Farke e Vogel, Albania
Willa 5 pokojów
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 138 m²
Smart Hills to nowoczesny kompleks mieszkalny, położony na zachód od jeziora Farka, w obszar…
$456,996
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NEXT REAL ESTATE
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Willa 3 pokoi w Lunder, Albania
Willa 3 pokoi
Lunder, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 288 m²
Piętro -1/1
Villa with Swimming Pool for Sale in Flowers Hill Residence! The villa has a construction ar…
$798,266
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Lunder, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lunder, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1/3
Unit Residence is a modern residential complex, located in one of the most sought-after area…
$184,956
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Investment Realty Group
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Willa 4 pokoi w Mjull Bathore, Albania
Willa 4 pokoi
Mjull Bathore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 343 m²
Piętro 3/3
Located in the tranquil and highly sought-after area of Mjull-Bathore, Tirana, Zona Monclair…
$873,531
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Investment Realty Group
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Willa 5 pokojów w Farke e Vogel, Albania
Willa 5 pokojów
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 440 m²
Smart Hills to nowoczesny kompleks mieszkalny, położony na zachód od jeziora Farka, w obszar…
$547,897
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NEXT REAL ESTATE
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Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/5
1+1 apartment at Kodra e Diellit Residence for sale! The apartment is located in the new Ko…
$161,894
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Investment Realty Group
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Willa w Farke e Vogel, Albania
Willa
Farke e Vogel, Albania
Powierzchnia 181 m²
W luksusowym kompleksie położonym nad jeziorem w Tiranie oferowane są na sprzedaż wille i ap…
$645,010
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Lux-Albania Home
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Kawalerka 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 4/8
Studio for sale – Paris Municipality, near Mbikalimi and Big Market In one of the most soug…
$99,000
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Investment Realty Group
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Bliźniak 2 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 1
Duplex 2+1+2 for sale in Swan Lake Residence. The apartment has a surface area of 167.02m2, …
$273,706
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
SMART HILLS to nowoczesny kompleks mieszkalny, położony na zachód od jeziora Farka, w obszar…
$168,140
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NEXT REAL ESTATE
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Willa 3 pokoi w Lunder, Albania
Willa 3 pokoi
Lunder, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 223 m²
Piętro 1/3
Villa for sale in the "Picadilly Residence" near Teg! The villa is organized in: *first floo…
$564,884
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Investment Realty Group
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Willa 4 pokoi w Farke e Madhe, Albania
Willa 4 pokoi
Farke e Madhe, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 269 m²
Liczba kondygnacji 3
Luxo rock for Sprzedam Rolling Hills LakeW jednym z najbardziej ekskluzywnych i bezpiecznych…
$801,277
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Investment Realty Group
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Willa 4 pokoi w Lunder, Albania
Willa 4 pokoi
Lunder, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 324 m²
Piętro 2/2
Rezydencja Kwiatu jest poczęta nowoczesnym projektem wizualnym zorganizowanym na trzech pięt…
$857,873
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Investment Realty Group
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Penthouse 6 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Penthouse 6 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 285 m²
Piętro 7/7
ekskluzywny apartament na sprzedaż na najwyższym piętrze z panoramicznym widokiem na Tirana!…
$477,718
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Century 21 Oksford
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Willa 3 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Willa 3 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Liczba kondygnacji 1
Individual villas for sale in Swan Lake Residence. The villa has an area of 384.88m2, of whi…
$492,672
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Investment Realty Group
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Willa w Farke e Vogel, Albania
Willa
Farke e Vogel, Albania
W luksusowym kompleksie położonym nad jeziorem w Tiranie oferowane są na sprzedaż wille i ap…
$1,22M
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Lux-Albania Home
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Mieszkanie 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Piętro 8/8
Duplex/Penthouse in Kodra e Diellit for sale! In Kodra e Diellit, with an unobstructed view…
$407,648
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Investment Realty Group
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Mieszkanie w Farke e Vogel, Albania
Mieszkanie
Farke e Vogel, Albania
Liczba kondygnacji 3
W luksusowym kompleksie położonym nad jeziorem w Tiranie oferowane są na sprzedaż wille i ap…
$354,638
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Lux-Albania Home
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Willa 3 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Willa 3 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 242 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa for sale with a pool in Swan Lake Residence. The villa has an area of 385 m2, of which…
$606,330
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Investment Realty Group
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Willa 3 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Willa 3 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa for sale in Swan Lake Residence. The villa has an area of 245.18 m2, of which 169.6 m2…
$485,294
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Investment Realty Group
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Bliźniak 4 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 4 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 174 m²
Piętro 3/4
Duplex 3+1+3 in Kodra e Diellit Residence for sale! The duplex is located in one of the new…
$430,942
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 4 pokoi w Lunder, Albania
Mieszkanie 4 pokoi
Lunder, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/3
Unit Residence is a modern residential complex, located in one of the most sought-after area…
$359,545
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Lunder, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Lunder, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 3
Unit Residence is a modern residential complex, located in one of the most sought-after area…
$346,501
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Agencja
Investment Realty Group
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Parametry nieruchomości w Farke, Albania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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