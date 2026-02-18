Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Southern Albania
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka
  6. Widok na góry

Kawalerki w górach na sprzedaż w Southern Albania, Albania

Kawalerka 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 4/6
Studio na sprzedaż w Lungomare Vlora w Albanii. Oprócz tego, że jest idealnym domem ze wzglę…
$81,225
VAT
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
