Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Qender Vlore
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Qender Vlore, Albania

1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w Babice e Vogel, Albania
Dom 6 pokojów
Babice e Vogel, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 273 m²
Liczba kondygnacji 2
-- RlVACY 2 TREE WHALE IN BABICA, ALIKOK, VLORA.Cena: 180 000 ogółem (do uzgodnienia)OPIS ZO…
$211,201
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Qender Vlore, Albania

z Taras
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się