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Domy z basenem na sprzedaż w Qender Vlore, Albania

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1 obiekt total found
Szeregowiec 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
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Szeregowiec 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 388 m²
Liczba kondygnacji 1
Prywatny dom na sprzedaż we Wlorze, Riwiera Albańska - blisko plaży, nieruchomość inwestycyj…
$311,486
VAT
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Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Qender Vlore, Albania

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Luksusowe
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