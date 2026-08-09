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Wille na sprzedaż w Northern Albania, Albania

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Bashkia Durres
106
Bashkia Shijak
3
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98 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Liczba kondygnacji 2
Indywidualne wille w Turquoise Marina na sprzedaż!W jednym z najbardziej ekskluzywnych nadmo…
$599,631
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Investment Realty Group
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Willa 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
Niech mnie diabli!Kompleks Turquoise Marina znajduje się w Zatoce Lalezi, która jest jednym …
$339,022
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Investment Realty Group
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Willa 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 383 m²
Liczba kondygnacji 3
🏡 2- Historia VILLA + ATTIC DLA SPRZEDAŻY 124; HEKURUDHA BEACH, DURRUS 🌊📍 Rozmieszczenie: He…
$323,710
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REMIX REAL ESTATE
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LDV InvestLDV Invest
Willa 3 pokoi w Ishem, Albania
Willa 3 pokoi
Ishem, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Piętro 1/5
Villa for sale at Turquoise Marina Physical area 108m2 Veranda area 11m2 Yard area 90.34m2 T…
$319,135
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Investment Realty Group
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Willa 5 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Willa 5 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 291 m²
Liczba kondygnacji 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under const…
$850,237
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Investment Realty Group
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Willa 5 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Willa 5 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under cons…
$768,708
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Investment Realty Group
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Willa 6 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Willa 6 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 518 m²
Liczba kondygnacji 3
For Sale: 3-storey Villa in Lagjja 17 area (Lagjja 17), Durrës — separate entrances on each …
$313,653
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Century 21 Eon
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Willa 12 pokojów w Obwód Durrës, Albania
Willa 12 pokojów
Obwód Durrës, Albania
Pokoje 12
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 910 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyłącznie! Luksusowa willa na sprzedaż w Ilirii Modern Beach z Spa, Rooftop i Pool - Premium…
$4,59M
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Century 21 Oksford
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Willa 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 154 m²
Liczba kondygnacji 1
🏡 PRYWATNY DOM DLA SPRZEDAŻY NASZEJ SZKODY📍 Położony za Prefekturą, przy ulicy Gjergj Komino…
$138,231
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REMIX REAL ESTATE
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Willa 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 263 m²
Piętro 2/2
"DIAMOND HILL RESIDENCE" is located on the hill of Durrës Currilove, it offers stunning view…
$640,590
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Investment Realty Group
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Willa 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 2
Indywidualne wille w Turquoise Marina na sprzedaż!Nowoczesna willa typu T3 na sprzedaż, częś…
$484,317
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Investment Realty Group
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Willa w Ishem, Albania
Willa
Ishem, Albania
$1,07M
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International real estate agency Habita
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Willa 4 pokoi w Ishem, Albania
Willa 4 pokoi
Ishem, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 679 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedajemy indywidualną willę z podwórzem, w kompleksie "Turquoise Marina"!Turquoise Marina…
$1,47M
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Century 21 Oksford
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Willa 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 291 m²
Liczba kondygnacji 1
Villa for sale in Turquoise Marina Residence. The villa has a surface area of 291.4m2, of wh…
$935,261
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Investment Realty Group
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Willa 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
OPPORTUNITY - Villas for sale at Turquoise Marina - Lalëzit Bay! The Turquoise Marina compl…
$297,001
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Investment Realty Group
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Willa w Bashkia Durres, Albania
Willa
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 792 m²
Liczba kondygnacji 6
Budynek znajduje się w Durres Hospital, o powierzchni 138 m2 i powierzchni 877 m2, składając…
$378,064
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Willa 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 512 m²
Liczba kondygnacji 1
Villa for sale in Turquoise Marina Residence. The villa has a surface area of 511.71m2, of w…
$1,61M
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Investment Realty Group
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Willa 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 1
$511,841
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Agencja
REMIX REAL ESTATE
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Willa 6 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Willa 6 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 2
For Sale: 2-floor Villa in Spitalle area (Spitalle), Durrës — fully furnished, 5 bedrooms …
$290,420
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Century 21 Eon
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Willa 6 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Willa 6 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 1/2
Villa with pool in Turquoise Marina for sale! In this complex we have individual 3-story vi…
$815,296
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Investment Realty Group
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Willa 5 pokojów w Ishem, Albania
Willa 5 pokojów
Ishem, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 150 m²
Liczba kondygnacji 2
For Sale: Villa-Guesthouse in Gjiri i Lalëzit area (Gjiri i Lalëzit), Durrës — 3 bedrooms, p…
$638,923
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Century 21 Eon
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Willa 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Piętro 1/2
Villas for sale at Turquoise Marina! The Turquoise Marina complex is located in the Lalëz B…
$605,648
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Investment Realty Group
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Willa 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 1
Villa for sale with a yard at Lalzit Bay in Hamallaj. It is located at the Torquise Marina c…
$419,295
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Investment Realty Group
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Willa 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
Liczba kondygnacji 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under const…
$566,048
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Agencja
Investment Realty Group
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Willa 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
2-Story House for Sale near the Beach, Durrës 💰 Price: €190,000 📍 Location: Near the bea…
$223,972
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Century 21 Eon
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Willa 12 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Willa 12 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 12
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 662 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY NA SPRZEDAŻ – IDEALNY POD HOTEL, PRZYCHODNIĘ LUB NOCLEGI 📍 Dosko…
$547,831
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REMIX REAL ESTATE
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Willa w Ishem, Albania
Willa
Ishem, Albania
$794,652
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International real estate agency Habita
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Willa 5 pokojów w Ishem, Albania
Willa 5 pokojów
Ishem, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 234 m²
Liczba kondygnacji 1
In one of Albania's most prestigious residences – San Pietro Resort, we present this unique …
$2,10M
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Agencja
Investment Realty Group
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Willa 6 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Willa 6 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 264 m²
Liczba kondygnacji 2
Private 2-story house for sale near the Shenavlash supervision, Durrës! - Land area: 237 …
$192,007
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Agencja
Century 21 Eon
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Willa 5 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Willa 5 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa for Sale with Sea View in Shkallnur, Durrës 💰 Price: €220,000 📍 Location: Shkallnu…
$258,921
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Agencja
Century 21 Eon
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Parametry nieruchomości w Northern Albania, Albania

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