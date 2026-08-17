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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Obwód Fier, Albania

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Bashkia Fier
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6 obiektów total found
Dom w Bashkia Lushnje, Albania
Dom
Bashkia Lushnje, Albania
Powierzchnia 146 m²
Farma na sprzedaż w Lushnje. Land (truall) 450m2 + prywatny dom 146 m2. Ziemia jest obsadzon…
$117,940
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Dom w Levan, Albania
Dom
Levan, Albania
Powierzchnia 93 m²
✅ Cena: 70 000 Euro✅ Lokalizacja: Hoshtime, Vlore✅ Powierzchnia gruntów: 300 m2✅ Powierzchni…
$84,109
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Mieszkanie 2 pokoi w Selite, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Selite, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Apartament na sprzedaż 1 + 1, rezydencja (TRIPOD)Szczegóły dotyczące własności:- Powierzchni…
$183,013
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Agencja
Investment Realty Group
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom w Sheq i Madh, Albania
Dom
Sheq i Madh, Albania
Powierzchnia 312 m²
🏢 3-Historii Building for Sale - SHEQ I MADH, FIER💰 CENA OGÓŁEM: 150.000 EURO📐 Powierzchnia …
$175,298
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Agencja
DES Real Estate
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Willa w Xeng, Albania
Willa
Xeng, Albania
Powierzchnia 202 m²
Liczba kondygnacji 3
Three-storey villa in Divjake. Total area 202 sq.m. Ready to organize an online show!
$821,247
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Willa 6 pokojów w Sheq i Vogel, Albania
Willa 6 pokojów
Sheq i Vogel, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 283 m²
Liczba kondygnacji 2
clear     1 391 / 5 000 Rezultatet e përkthimit Rezultati i përkthimit 🔑🏘 …
$207,625
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Agencja
DES Real Estate
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TekceTekce

Typy nieruchomości w Obwód Fier.

domy

Parametry nieruchomości w Obwód Fier, Albania

z garażem
z Taras
Tanie
Luksusowe
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