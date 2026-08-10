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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bashkia Fier, Albania

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domy
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3 obiekty total found
Dom w Levan, Albania
Dom
Levan, Albania
Powierzchnia 93 m²
✅ Cena: 70 000 Euro✅ Lokalizacja: Hoshtime, Vlore✅ Powierzchnia gruntów: 300 m2✅ Powierzchni…
$84,109
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Dom w Sheq i Madh, Albania
Dom
Sheq i Madh, Albania
Powierzchnia 312 m²
🏢 3-Historii Building for Sale - SHEQ I MADH, FIER💰 CENA OGÓŁEM: 150.000 EURO📐 Powierzchnia …
$175,298
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Agencja
DES Real Estate
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Willa 6 pokojów w Sheq i Vogel, Albania
Willa 6 pokojów
Sheq i Vogel, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 283 m²
Liczba kondygnacji 2
clear     1 391 / 5 000 Rezultatet e përkthimit Rezultati i përkthimit 🔑🏘 …
$207,625
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Agencja
DES Real Estate
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LDV InvestLDV Invest
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Parametry nieruchomości w Bashkia Fier, Albania

z garażem
z Taras
Tanie
Luksusowe
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