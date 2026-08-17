Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Obwód Fier
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Obwód Fier, Albania

;
Bashkia Fier
3
5 obiektów total found
Dom w Bashkia Lushnje, Albania
Dom
Bashkia Lushnje, Albania
Powierzchnia 146 m²
Farma na sprzedaż w Lushnje. Land (truall) 450m2 + prywatny dom 146 m2. Ziemia jest obsadzon…
$117,940
Zostaw prośbę
Dom w Levan, Albania
Dom
Levan, Albania
Powierzchnia 93 m²
✅ Cena: 70 000 Euro✅ Lokalizacja: Hoshtime, Vlore✅ Powierzchnia gruntów: 300 m2✅ Powierzchni…
$84,109
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Dom w Sheq i Madh, Albania
Dom
Sheq i Madh, Albania
Powierzchnia 312 m²
🏢 3-Historii Building for Sale - SHEQ I MADH, FIER💰 CENA OGÓŁEM: 150.000 EURO📐 Powierzchnia …
$175,298
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa w Xeng, Albania
Willa
Xeng, Albania
Powierzchnia 202 m²
Liczba kondygnacji 3
Three-storey villa in Divjake. Total area 202 sq.m. Ready to organize an online show!
$821,247
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
CACTUS | Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Willa 6 pokojów w Sheq i Vogel, Albania
Willa 6 pokojów
Sheq i Vogel, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 283 m²
Liczba kondygnacji 2
clear     1 391 / 5 000 Rezultatet e përkthimit Rezultati i përkthimit 🔑🏘 …
$207,625
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Obwód Fier, Albania

z garażem
z Taras
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się