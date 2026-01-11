Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Farke
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Nieruchomości komercyjne

Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Farke, Albania

pomieszczenia biurowe
3
Nieruchomości komercyjne Usuwać
Wyczyść
11 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 290 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 290 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siperf…
$5,416
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Lokale gastronomiczne 69 m² w Tirana Municipality, Albania
Lokale gastronomiczne 69 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 8
The premises are located on the ground floor of a new building at the entrance of Rr Rrapo H…
$874
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Pomieszczenie biurowe 136 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 136 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 10
In one of the most sought-after and elite areas of Tirana, in Kodra e Diellit, a modern and …
$1,048
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Magazyn 412 m² w Tirana Municipality, Albania
Magazyn 412 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 412 m²
Liczba kondygnacji 2
In an area with high demand for parking and storage spaces, a space with a total area of 412…
$1,723
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Nieruchomości komercyjne 1 489 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 1 489 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 489 m²
Piętro 1/9
A 3-storey building with a total area of 1500m2 is for rent. The relevant surfaces are as fo…
$14,559
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Nieruchomości komercyjne 81 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 81 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 9
Shop for rent, service unit at Liqeni i Thate Located in a new and modern complex Main feat…
$1,933
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Nieruchomości komercyjne 650 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 650 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 650 m²
Piętro 1/3
Office for Rent at Residence Kodra e Diellit 1. Total area 650m2, organized in 4 open space …
$9,085
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Nieruchomości komercyjne 292 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 292 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 292 m²
Piętro 3/9
Commercial premises suitable for offices or clinics are for rent. It has 7 suitable spaces s…
$4,659
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Nieruchomości komercyjne 62 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 62 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 62 m²
Commercial space of 62 m² on the ground floor of a quality building in the elite area of Kod…
$804
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Pomieszczenie biurowe 281 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 281 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 281 m²
Liczba kondygnacji 5
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siper…
$5,241
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Nieruchomości komercyjne 72 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 72 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Commercial Space for Rent – Beginning of Kodra e Diellit! -Net area: 72 m² -Veranda area: 2…
$641
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Udać się