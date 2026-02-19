Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Farke
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Dom

Wynajem długoterminowy domy w Farke, Albania

wille
18
bliźniaki
5
24 obiekty total found
Bliźniak 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Piętro 1/2
Do wynajęcia: Duplex 2 + 1 + 2 + Pralnia w rezydencji "Kodra e Diellit 2".Duplex jest zorgan…
$1,400
za miesiąc
Willa 5 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Willa 5 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 461 m²
Liczba kondygnacji 4
A modern and elegant villa is for rent in the elite residence Kodra e Diellit 1. The villa h…
$5,241
za miesiąc
Willa 5 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Willa 5 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 461 m²
Liczba kondygnacji 4
A modern and elegant villa is for rent in the elite residence Kodra e Diellit 1. The villa h…
$5,249
za miesiąc
Bliźniak 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 4/5
• Modern duplex 2+1+2 bathrooms for rent near Kodra e Diellit Residence. The apartment is ne…
$1,747
za miesiąc
Bliźniak 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Piętro 1/2
For rent: Duplex 2+1+2+ Laundry at the Residence "Kodra e Diellit 2". The duplex is organiz…
$1,398
za miesiąc
Willa 4 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Willa 4 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 393 m²
Liczba kondygnacji 4
Sprzedajemy Indywidualną Willa z basenem w Residence Kodra e Diellit 1. Willa ma powierzchni…
$3,499
za miesiąc
Dom 2 pokoi w Lunder, Albania
Dom 2 pokoi
Lunder, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 109 m²
Liczba kondygnacji 1
Do wynajęcia, 1-piętrowa willa, Villa Street, Lunder, Tirana.Informacje o domu:• Powierzchni…
$653
za miesiąc
Bliźniak 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 4/5
• Nowoczesny duplex 2 + 1 + 2 łazienki do wynajęcia w pobliżu Kodra e Diellit Residence. Mie…
$1,750
za miesiąc
Willa 4 pokoi w Farke e Madhe, Albania
Willa 4 pokoi
Farke e Madhe, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa na brzegu jeziora - Farke, TiranaPanoramiczna willa z basenem, widokiem na o…
$2,942
za miesiąc
Bliźniak 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 4/5
• Deponowane przez Duplex w pobliżu Rezidences Sun Hill. Mieszkanie jest zaprojektowane z un…
$1,778
za miesiąc
Willa 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Willa 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 2
Office for Rent at Residence Kodra e Diellit 1. Powierzchnia całkowita 1020m2, zorganizowana…
$3,499
za miesiąc
Willa 4 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Willa 4 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 470 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z basenem na sprzedaż w Kodra e Diellit Residence 1. Willa ma powierzchnię 470.01 m2, …
$3,499
za miesiąc
Willa 4 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Willa 4 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 470 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa with swimming pool for sale in Kodra e Diellit Residence 1. The villa has a total area…
$3,494
za miesiąc
Willa 5 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Willa 5 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 193 m²
Liczba kondygnacji 3
Premium willa w Green Valley do wynajęcia!Green Valley to ekskluzywna rezydencja z unikalną …
$5,824
za miesiąc
Willa 4 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Willa 4 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 393 m²
Liczba kondygnacji 4
We are selling an Individual Villa with a swimming pool in the Residence Kodra e Diellit 1. …
$3,494
za miesiąc
Willa 4 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Willa 4 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Tylko 150 metrów od nowego jeziora Farka, willa ta znajduje się w bardzo cichej i zielonej o…
$3,502
za miesiąc
Willa 5 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Willa 5 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 193 m²
Liczba kondygnacji 3
Premium willa w Green Valley do wynajęcia!Green Valley to ekskluzywna rezydencja z unikalną …
$5,832
za miesiąc
Willa 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Willa 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 2
Office for Rent at Residence Kodra e Diellit 1. Total area 1020m2, organized in open space, …
$3,494
za miesiąc
Willa 5 pokojów w Lunder, Albania
Willa 5 pokojów
Lunder, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 3
Ta nowo ukończona i wysokiej jakości willa znajduje się zaledwie 100 metrów od centrum handl…
$4,665
za miesiąc
Willa 5 pokojów w Lunder, Albania
Willa 5 pokojów
Lunder, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 3
This newly completed and high-quality villa is located just 100 meters from the shopping cen…
$4,659
za miesiąc
Willa 7 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Willa 7 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
Piętro 3/3
Ta trzypiętrowa willa znajduje się w preferowanej części Dry Lake w Tiranie i jest dostępna …
$3,499
za miesiąc
Willa 6 pokojów w Farke e Vogel, Albania
Willa 6 pokojów
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 373 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa, część małej rezydencji i z wybraną społecznością, oferuje wspaniały widok na jezioro …
$4,076
za miesiąc
Willa 7 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Willa 7 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
Piętro 3/3
This three-storey villa is located in the preferred area of Dry Lake in Tirana and is availa…
$3,494
za miesiąc
Willa 6 pokojów w Farke e Vogel, Albania
Willa 6 pokojów
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 373 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa, część małej rezydencji i z wybraną społecznością, oferuje wspaniały widok na jezioro …
$4,082
za miesiąc
