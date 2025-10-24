Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Himare
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Bashkia Himare, Albania

Himare
29
1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Dhermi, Albania
Willa 5 pokojów
Dhermi, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 393 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille na sprzedaż w Borgo Bello Residence, Drimadhes: Twój nadmorski rajOferujemy na sprzeda…
$920,218
