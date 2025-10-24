Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Himare
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w Bashkia Himare, Albania

Himare
29
1 obiekt total found
Willa 2 pokoi w Gjilek, Albania
Willa 2 pokoi
Gjilek, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
WILLA NA SPRZEDAŻ W ZIELONYM WYBRZEŻU, PAŁAC Willa na Zielonym Wybrzeżu w Palas oferuje m…
$811,194
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Bashkia Himare.

wille

Parametry nieruchomości w Bashkia Himare, Albania

z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się