  2. Thaïlande
  3. Pattaya
  4. Complexe résidentiel ZENSIRI RESIDENCES JOMTIEN

Complexe résidentiel ZENSIRI RESIDENCES JOMTIEN

Pattaya, Thaïlande
depuis
$130,243
;
7
ID: 27402
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Chonburi
  • Région
    Nong Pla Lai
  • Ville
    Pattaya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Appartement haut de gamme au cœur de Jomtien !

Zensiri Residences Jomtien est un complexe résidentiel d'élite du développeur primé ESS Developments, offrant l'équilibre parfait entre confort urbain et atmosphère de station balnéaire. Des appartements spacieux avec des aménagements réfléchis et des finitions haut de gamme sont créés pour ceux qui apprécient la qualité de vie.

Principales caractéristiques du complexe : 3 piscines extérieures avec eau de mer, jacuzzi, sauna, hammam, salle de fitness moderne et zone de yoga, salles de coworking et de conférence, zones lounge et aire de jeux, parking souterrain avec charges EV, vidéosurveillance 24/7, contrôle d'accès par cartes.

Lieu:

- 900 m au centre Jomtien;
- 300 m aux commerces (7/11, café, Tops Daily);
- 2,5 km de la plage de Jomtien;
- 5 km de la rue Walking;
- 3.5 km de l'autoroute Sukhumvit (sortie de Bangkok).

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Pattaya, Thaïlande

