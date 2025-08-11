Complexe résidentiel ZENSIRI RESIDENCES JOMTIEN

Appartement haut de gamme au cœur de Jomtien !

Zensiri Residences Jomtien est un complexe résidentiel d'élite du développeur primé ESS Developments, offrant l'équilibre parfait entre confort urbain et atmosphère de station balnéaire. Des appartements spacieux avec des aménagements réfléchis et des finitions haut de gamme sont créés pour ceux qui apprécient la qualité de vie.

Principales caractéristiques du complexe : 3 piscines extérieures avec eau de mer, jacuzzi, sauna, hammam, salle de fitness moderne et zone de yoga, salles de coworking et de conférence, zones lounge et aire de jeux, parking souterrain avec charges EV, vidéosurveillance 24/7, contrôle d'accès par cartes.

Lieu:

- 900 m au centre Jomtien;

- 300 m aux commerces (7/11, café, Tops Daily);

- 2,5 km de la plage de Jomtien;

- 5 km de la rue Walking;

- 3.5 km de l'autoroute Sukhumvit (sortie de Bangkok).

* Le coût peut varier selon le cours.