Complexe résidentiel

Le complexe est situé dans la région de Pratumnak sur la colline royale de Pratumnak, près de la résidence de la famille royale. Le centre-ville, la jetée Bali Hai et la célèbre rue Walking sont facilement accessibles, mais avec tout cela, Pratumnak est un quartier résidentiel et il est toujours calme et calme ici. Plages propres, parcs pédestres, trottoirs le long des routes, Golden Buddha Hill, plates-formes d'observation, un petit parc aquatique, marchés alimentaires, et à seulement 100 mètres de la maison il y a un excellent échangeur de transport.

L'infrastructure du complexe:

Piscine, chaises longues et parasols

Salle de fitness équipée

Sauna finlandais

Terrasse verte avec vue panoramique sur la baie et la colline de Pratumnak

Stationnement souterrain

Surveillance vidéo et sécurité 24 heures sur 24

Wi-Fi à chaque étage

2 ascenseurs

Zone de promenade pour chiens

Navette gratuite vers la plage

Tous les appartements sont finis et équipés de meubles intégrés. Chaque chambre dispose d'un climatiseur séparé, la salle de bains est équipée d'articles sanitaires et d'éclairage intégré sur les plafonds.