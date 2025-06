Complexe résidentiel

Complexe élégant et confortable, dans un style tropical pour les loisirs et la résidence permanente. Projet dans la zone nord et respectable de Pattaya - Wongamat. Cette zone est connue pour sa plage propre et calme, à côté de elle est le plus beau travail d'architecture - le Temple de la Vérité.

Le bâtiment Tropicana se compose de huit étages avec des appartements modernes d'une et deux chambres allant de 32 à 49 mètres carrés. Tous les appartements sont meublés, y compris des cuisines et des salles de bains européennes entièrement équipées, la climatisation, et de luxueux meubles intégrés. Le thème exotique se poursuit dans la conception du lobby magnifique, des jardins luxuriants et des motifs élégants.

L'infrastructure du complexe: