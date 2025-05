Complexe résidentiel Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand

Luxury high-rise building est conçu pour être unique, fournir des caractéristiques modernes mais sophistiquées avec une architecture dynamique forte qui rend le projet remarquable parmi Pattaya skyline. Plus de 77% des unités offrent une vue directe dégagée sur la mer et sont entièrement équipées et meublées en standard. Un large éventail d'installations sont disponibles, y compris de vastes piscines multi-niveaux, une piscine pour enfants, un coucher de soleil, des caractéristiques d'eau, un club pour enfants, un court de tennis complet, salle de fitness et de jeux, un paysage tropical luxuriant, des pavillons flottants et de grands espaces ouverts relaxants. Ascenseurs haute vitesse partout, tous les parkings sous le toit, point de chute de style hôtel, compresseurs de climatisation situés loin des balcons des propriétaires pour un faible bruit et l'espace gagner la commodité.

Il reste plusieurs unités de quotas étrangers.

Unités de climatisation dissimulées

Cuisines intégrées

Armoires intégrées

Zones sanitaires et de vanité intégrées

Chauffe-eau

Hobs et extracteurs électriques

Fours ou fours à micro-ondes

Accès aux cartes-clés

Lits avec matelas

Table de chevet

Télévision

Congélateur de réfrigérateur

Machine à laver

Canapé salon

Table de café

Rug salon

Chaises de balcon et table

Rideaux

Différent niveau en cascade Piscine avec vue immédiate sur la mer Infinity

Salles de bains, jacuzzis et piscines pour enfants

Divers couverts de vie privée Salas

Zones de coucher de soleil à plusieurs niveaux

Divers éléments de roche et d'eau

Club pour enfants et zone de divertissement

Maison de club étendue

Table de pool et jeux récréatifs

Cour de tennis

Toit Piscine avec places assises et zones de repos

Sécurité 24 heures

Wifi dans les zones publiques

Service Mini-Bus gratuit courant tous les jours à Pattaya

Caractéristiques des appartementsInstallations et équipement dans la maisonAvantagesEmplacement et infrastructure à proximité

Idéalement situé juste à côté de la fin de Jomtien Beach Road, bénéficiant d'un excellent accès à Pattaya. Situation privilégiée pour l'investissement immobilier avec une distance facile de 5 minutes à pied de Jomtien Beach.