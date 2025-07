Complexe résidentiel Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand

Un condominium de luxe situé dans le centre de la plage de Jomtien. Il donne aux acheteurs une architecture ultra élégante, combinée avec des caractéristiques de style de vie hautement désirable qui vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour profiter au maximum de cette station balnéaire style développement. Profitez d'une vue imprenable sur la mer depuis le plus haut point de Jomtien tout en couvrant toute la grande véranda en bord de mer de Jomtien. Faire partie de ce style de vie classique et dynamique signifie entrer dans un monde désirable et privilégié avec accès à certaines des meilleures installations et des finitions détaillées disponibles à Jomtien. Que vous aimiez les joggings matinaux en bord de mer ou le style de vie plus tranquille, ce complexe répond vraiment à tous les goûts.

Installations et équipement dans la maison

Rez-de-chaussée:

Grand 12 m spectaculairement haut hôtel style zone de dépôt

Belle cour et aménagement paysager d'entrée

Grand hall de style hôtel avec des plafonds de 6 m

Espaces privés de détente sur place

4e étage :

Étang de lotus spectaculaire sur le toit

Espaces individuels en terrasses flottantes

Pont de raccordement flottant

Grands arbres naturels avec un paysage luxuriant pour se détendre au sein

5e étage:

Conception de piscines à plusieurs niveaux

24 m de large infini vue mer piscine

Piscine immergée chaises longues

Jacuzzis & eau

Designer vue sur l'océan privacy sala

Piscine peu profonde pour enfants

Zones de baignade et de détente multiniveaux

Café avec des résidents en plein air seulement bar

Salons extérieurs

Club pour enfants

Douche et toilettes

21e étage :

Piscine peu profonde

12 personnes jacuzzi

Espace de terrasse avec canapés salon

Sièges sous l'eau

Infinity bordé principal cantileverd piscine

Salle de gym cardio-seulement étendue

Club pour enfants

Douche complète et toilettes

Emplacement et infrastructure à proximité

Le complexe est situé à seulement 5 minutes à pied de la plage depuis l'entrée principale.