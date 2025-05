Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand

Le condominium d'élite est l'incarnation du style moderne et du luxe dans la zone prestigieuse de Pratumnak, à seulement 250 mètres de la plage pittoresque. Le bâtiment se compose de 38 étages avec 342 appartements, dont la plupart ont une vue panoramique sur la mer. Il ya des appartements avec 1, 2 et 3 chambres à choisir. Le projet est terminé et convient à ceux qui apprécient la qualité, le confort et veulent vivre dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Pattaya. L'infrastructure complexe:

Salles de séjour

lobby

salle de jeu

barre

Avantages

Situation pratique - 250 mètres de la plage et toute l'infrastructure nécessaire à proximité.

Piscine panoramique et jardin sur le toit avec aires de loisirs.

Sécurité - Sécurité 24 heures sur 24, vidéosurveillance et carte de clés.

Emplacement et infrastructure à proximité

Le projet est situé à seulement 250 mètres de la plage, avec toutes les infrastructures nécessaires à proximité. Dans les environs immédiats il ya de nombreux cafés, bars et restaurants, supermarchés, arrêts de transports en commun et beaucoup plus. Il y a aussi dans les environs immédiats des pharmacies, des établissements d'enseignement et des jardins d'enfants. Tout cela fait du complexe résidentiel un endroit idéal pour une vie confortable, surtout pour les familles avec enfants.