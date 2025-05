Complexe résidentiel Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand

Elysium Residences brouille la ligne entre les appartements desservis et les hôtels haut de gamme. Situé dans la région de Pratumnak à Pattaya, Elysium est la marque de la qualité de vie et des opportunités d'investissement lucratives. L'intérieur dispose d'une élégante sélection d'accessoires haut de gamme, d'accessoires et de matériaux. Réception 24/7, concierge, blanchisserie et ménage. Adhésion gratuite à l'exclusivité Hermes Skybar, symbole de luxe et d'exclusivité à Pattaya. Découvrez une gamme d'activités de loisirs avec 5-6 piscines, un club de tennis, un sauna, un massage au Royal Cliff et un accès à une plage privée. De plus, profitez d'une adhésion gratuite au CLUB FITZ de Royal Cliff.

Vêtements de toilette: Exclusivement conçu par Verdi Casa d'Italie, présentant l'épitome de la qualité et du style.

Matériaux: Cuisine & tables avec marbre italien, et des murs traités à un mélange de papier peint de coton de soie unique, offrant une touche d'opulence dans chaque coin.

Portes: Soyez parmi les premiers à découvrir la grandeur de véritables portes en noyer en Thaïlande, une marque d'artisanat exquis.

Fenêtres: Double vitrage spécial avec verre E bas, assurant efficacité énergétique et confort.

Climatisation: Entrez dans l'avenir avec la technologie antibactérienne et auto-nettoyage, une autre première en Thaïlande.

Meublé: Papier peint inclus, photos, planche à jupe, lumières, canapé, table basse, table à manger et chaises, lits de luxe, matelas de haute qualité, linge, dressing, chaises, tables de côté, lampes, mobilier de balcon, jacuzzi sur certains étages, réfrigérateur congélateur, micro-ondes.

Installations et équipement dans la maisonAvantages

Garantie de location Promotion :

6% pour les 2 premières années

Partage des bénéfices dans le pool de location: 60% au propriétaire NET, pour les 8 années suivantes

Retours prévus: 7 - 11%, variant par unité et par pool

4 minutes Bouddha Colline

8 minutes Central Festival Mall

8 minutes Big C Shopping

45 minutes de l'aéroport U-Tapao

A 60 minutes de l'aéroport international de Suvarnabhumi

90 minutes du centre de Bangkok

Emplacement et infrastructure à proximité