  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Pattaya
  4. Complexe résidentiel SECRET GARDEN

Complexe résidentiel SECRET GARDEN

Pattaya, Thaïlande
depuis
$116,866
;
10
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33043
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Chonburi
  • Région
    Nong Pla Lai
  • Ville
    Pattaya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    8

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Idéal pour l'investissement et la résidence de longue durée! Revenu de 7%!
Installation !
Près des célèbres plages !
En raison de son emplacement, de la qualité de sa construction et du niveau de ses commodités, un condominium est une excellente occasion d'investissement avec le potentiel d'accroître la valeur et le revenu locatif.
SECRET GARDEN, le joyau de la vie moderne à Pattaya, est une nouvelle copropriété offrant une combinaison exceptionnelle de confort, de style et de qualité de vie.
Équipements: vue panoramique, piscine, fitness, espaces de loisirs, parking souterrain, sécurité 24h/24 et vidéosurveillance.
Situation: à proximité des célèbres plages, centres commerciaux, restaurants et lieux de divertissement.
Appelez-nous et nous serons heureux de vous aider à acheter des biens immobiliers de luxe en Thaïlande à un prix abordable!
* Le coût peut varier selon le cours

Localisation sur la carte

Pattaya, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Oxy Siray Residence
Ratsada, Thaïlande
depuis
$1,94M
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$431,410
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and roof-top terraces close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Phuket, Thaïlande
depuis
$816,385
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$73,824
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$2,65M
Vous regardez
Complexe résidentiel SECRET GARDEN
Pattaya, Thaïlande
depuis
$116,866
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Baan Bo Phut, Thaïlande
depuis
$452,434
Nous proposons des villas avec piscines et parkings.La résidence dispose d'une vidéosurveillance 24h/24.Installations et équipement dans la maison Portail automatiqueCuisines européennesChauffe-eauClimatisation et ventilateursSurveillance vidéoEmplacement et infrastructure à proximité Villag…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Thaïlande
depuis
$199,867
Un nouveau projet premium à Karon avec 449 résidences offrant une vue imprenable sur la mer, la montagne et la ville. Conçue avec une esthétique moderne, cette résidence de 8 niveaux sur 4 bâtiments allie harmonieusement élégance contemporaine et nature.Caractéristiques:vue sur l'océan pisci…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Laguna Seaside Residences
Complexe résidentiel Laguna Seaside Residences
Complexe résidentiel Laguna Seaside Residences
Complexe résidentiel Laguna Seaside Residences
Complexe résidentiel Laguna Seaside Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Laguna Seaside Residences
Complexe résidentiel Laguna Seaside Residences
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$766,930
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 99–131 m²
7 objets immobiliers 7
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Un choix idéal pour les personnes exigeantes qui apprécient le confort, le luxe et les avantages liés à l'investissement. Parfait pour une résidence permanente ou un investissement locatif rentable.À propos de l'emplacement …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
99.0
847,343 – 1,13M
Apartment 3 chambres
131.0
940,854 – 1,13M
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Realting.com
Aller