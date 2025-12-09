Complexe résidentiel SECRET GARDEN

Idéal pour l'investissement et la résidence de longue durée! Revenu de 7%!
Installation !
Près des célèbres plages !
En raison de son emplacement, de la qualité de sa construction et du niveau de ses commodités, un condominium est une excellente occasion d'investissement avec le potentiel d'accroître la valeur et le revenu locatif.
SECRET GARDEN, le joyau de la vie moderne à Pattaya, est une nouvelle copropriété offrant une combinaison exceptionnelle de confort, de style et de qualité de vie.
Équipements: vue panoramique, piscine, fitness, espaces de loisirs, parking souterrain, sécurité 24h/24 et vidéosurveillance.
Situation: à proximité des célèbres plages, centres commerciaux, restaurants et lieux de divertissement.
Appelez-nous et nous serons heureux de vous aider à acheter des biens immobiliers de luxe en Thaïlande à un prix abordable!
* Le coût peut varier selon le cours