  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Takhian Tia
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Bang Lamung
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel Paradise Ocean View
Complexe résidentiel Paradise Ocean View
Complexe résidentiel Paradise Ocean View
Complexe résidentiel Paradise Ocean View
Complexe résidentiel Paradise Ocean View
Afficher tout Complexe résidentiel Paradise Ocean View
Complexe résidentiel Paradise Ocean View
Bang Lamung, Thaïlande
depuis
$238,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
A piece of paradise in Pattaya  Paradise Ocean View is a finished luxury 5 star condominium which received the award « Best developer of boutique projects » at the competition « Thailand Real Estate 2016 ». Paradise Ocean View is a low-rise condominium with sea views. Thailand Own beach Lif…
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller