Rawai, Thaïlande

100 mètres à la mer À propos du complexe: Une magnifique combinaison d'architecture moderne et de nature. Immeubles de faible hauteur avec de larges espaces verts, plus de 65 % de la superficie est constituée de jardins et de parcs. Le complexe comprend la sécurité et la vidéosurveillance, u…