Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand

Un projet moderne avec une infrastructure riche et un excellent emplacement à distance de marche de Jomtien Beach. Il s'agit d'un complexe de type lagon, qui en fait un endroit idéal pour la résidence personnelle et le loyer à long terme. Toutes les infrastructures nécessaires et les correspondances de transport sont à proximité.

Le complexe comprend 6 immeubles de plusieurs étages avec 1 300 appartements. Le projet prévoit différents aménagements, des studios confortables aux appartements spacieux de deux chambres, créés en tenant compte des normes élevées de confort et des préférences individuelles des futurs propriétaires.

Les résidents du complexe ont accès à un large éventail d'équipements : piscines, centre de remise en forme, espace spa, aire de jeux pour enfants, bibliothèque, chambres pour adolescents et espaces de loisirs. Tous les éléments de l'infrastructure contribuent à la création d'une atmosphère harmonieuse et confortable adaptée à la fois à la détente et à un mode de vie actif.

Plan d'installation :

30% - lors de la réservation

30% - pendant la construction (divisé en plusieurs parties - jusqu'à 30 paiements par accord individuel)

40% - lors de la réalisation du projet

Avant la fin de la construction, il est possible de combiner un studio et un appartement d'une pièce et d'obtenir un appartement avec une disposition exclusive!

Développeur fiable - a plus de 15 ans d'expérience dans le secteur immobilier, offrant un service de qualité aux acheteurs et investisseurs.

Situation pratique - proximité de la plage, zone développée avec toutes les infrastructures nécessaires et échangeurs de transport.

Convient à la fois pour la résidence personnelle et l'investissement.

Sécurité - territoire surveillé fermé, accès par carte de clés.

AvantagesEmplacement et infrastructure à proximité

Jomtien est le futur centre géographique de Pattaya, aimé des habitants et des expatriés. L'établissement est situé à 1,7 km de la plage de Jomtien, la plus longue et la plus populaire de la ville. A proximité il y a toute l'infrastructure nécessaire, marchés de nuit, cafés, spas et tout ce dont vous avez besoin pour un séjour confortable.