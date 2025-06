Olympus est un tout nouveau mode de vie avec des restaurants, des cafés et des boutiques idéalement situés dans un complexe résidentiel ainsi que les commodités que vous apprécierez et aurez besoin directement à votre porte.

Le complexe est un centre pour un mode de vie sain, avec un sauna, une salle de gym sur le toit de chacun des bâtiments, et des piscines. Tous les appartements ont leur propre balcon, des cuisines européennes modernes, et des salles de bains, fini avec des matériaux de qualité.

En outre, tous les parkings sont souterrains avec un accès direct aux rues Pattaya Tai et Soi Kopai, gardant ainsi les allées du jardin calme et propre, libre de la circulation automobile.

Infrastructure complexe : 5 piscines, jacuzzi, sauna, hammam, salle de yoga, salle de fitness, piste de jogging, aire de jeux pour enfants, zones commerciales, parking.

Sécurité et sûreté: sécurité 24/7, système d'accès aux cartes, surveillance vidéo, alarme incendie, détecteurs de fumée, système d'extinction d'incendie, parkings souterrains sécurisés pour chaque bâtiment avec accès ascenseur à tous les étages

Infrastructure régionale : Olympus bénéficie du meilleur emplacement central et offre un accès rapide à l'autoroute de Bangkok et les plages de Jomtien à proximité, les centres commerciaux, et Sukhumvit Road. Il est également situé à proximité de la prestigieuse école internationale Aksorn School. La plage de Pattaya et la plage de Cozy sont à 3 km, et la plage de Jomtien et la plage de Dongtan sont à 7 km.