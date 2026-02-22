Complexe résidentiel Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone

Marina Golden Bay est un complexe composé de 3 tours de hauteur ( Victoria, Genève et Elya ), chacune ayant 51 étages.
Situé sur la route principale Tepprazit, entre les quartiers Jomtien et la principale route de Sukhumvit, à 5 minutes de la plage!
Tous les types de transports publics sont facilement accessibles.
Le projet est inclus dans la liste des bâtiments les plus emblématiques du monde, et vous donne l'occasion de prendre possession de l'immobilier de classe mondiale!
LIEU:
A proximité il ya de nombreux cafés, restaurants, magasins, miel. Institutions, écoles !
- Oui.
– Salon de beauté
– Bibliothèque
– aire de jeux pour enfants;
– Jardins tropicaux
– Fitness – centre
– Sauna / Bains à vapeur
– Procédures de massage et de spa
– Parc aquatique avec 6 piscines comprenant des enfants au rez-de-chaussée
– Piscines panoramiques au 27ème étage
– Chic Sky Lounge (bar et restaurant ) au 51ème étage de chaque tour
– Système de sécurité 24/7
– Surveillance vidéo
– Clé - carte d'accès
– Skygarden ( zones de loisirs ) balcons sur les tours
– 3 niveaux de parking intérieur et sécurisé
– Services de gestion de location.
– Ascenseur
Appelez-nous et nous fournirons une sélection GRATUITE des meilleurs objets en Thaïlande pour votre budget et vos souhaits!