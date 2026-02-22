  1. Realting.com
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone

Pattaya, Thaïlande
depuis
$125,743
18/02/2026
$125,743
22/05/2023
$73,051
;
8
ID: 3559
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Chonburi
  • Région
    Nong Pla Lai
  • Ville
    Pattaya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    51

À propos du complexe

Marina Golden Bay est un complexe composé de 3 tours de hauteur ( Victoria, Genève et Elya ), chacune ayant 51 étages.
Situé sur la route principale Tepprazit, entre les quartiers Jomtien et la principale route de Sukhumvit, à 5 minutes de la plage!
Tous les types de transports publics sont facilement accessibles.

Le projet est inclus dans la liste des bâtiments les plus emblématiques du monde, et vous donne l'occasion de prendre possession de l'immobilier de classe mondiale!

LIEU:
A proximité il ya de nombreux cafés, restaurants, magasins, miel. Institutions, écoles !

- Oui.
– Salon de beauté
– Bibliothèque
– aire de jeux pour enfants;
– Jardins tropicaux
– Fitness – centre
– Sauna / Bains à vapeur
– Procédures de massage et de spa
– Parc aquatique avec 6 piscines comprenant des enfants au rez-de-chaussée
– Piscines panoramiques au 27ème étage
– Chic Sky Lounge (bar et restaurant ) au 51ème étage de chaque tour
– Système de sécurité 24/7
– Surveillance vidéo
– Clé - carte d'accès
– Skygarden ( zones de loisirs ) balcons sur les tours
– 3 niveaux de parking intérieur et sécurisé
– Services de gestion de location.
– Ascenseur

Appelez-nous et nous fournirons une sélection GRATUITE des meilleurs objets en Thaïlande pour votre budget et vos souhaits!

Localisation sur la carte

Pattaya, Thaïlande
Éducation
Alimentation et boissons
Finances

Voir les contacts
