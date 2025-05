Complexe résidentiel ONCE WONGAMAT

Offre unique aux investisseurs : appartements de luxe dans la prestigieuse région de Wongamat, offrant un revenu stable et un potentiel de croissance élevé !

Revenu garanti de 6% pendant trois ans!

Une fois est un condominium de luxe qui combine la commodité et le service d'un hôtel cinq étoiles.

Équipements: parking couvert, restaurant, sécurité sur le territoire, jardin, WI-FI, une grande piscine, une petite piscine pour les enfants et un jacuzzi, un espace de jeux pour les enfants, un bar élégant, un espace de travail confortable et sûr, un hall d'entrée spacieux bien conçu à l'intérieur du bâtiment et pas moins spacieux à l'extérieur, un bar-ciel confortable, une salle de sport moderne et un espace de loisirs.

À proximité:

- Centre commercial "Terminal 21";

- les meilleures plages de Thaïlande;

- un grand nombre d'attractions touristiques;

- banques, magasins et entreprises de services;

- restaurants et cafés.

