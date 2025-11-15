  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Pattaya
  4. Complexe résidentiel SEASPIRE

Complexe résidentiel SEASPIRE

Pattaya, Thaïlande
depuis
$153,182
12/11/2025
$153,182
16/05/2025
$152,028
16/12/2024
$125,548
;
14
Laisser une demande
ID: 23314
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/11/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Chonburi
  • Région
    Nong Pla Lai
  • Ville
    Pattaya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    49

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Le début des ventes d'un nouveau projet au cœur de Jomtien - SEESPIRE, qui vous procurera un revenu stable et une vie confortable! Installations disponibles ! Première côte ! Le prix de l'appartement comprend toutes les finitions, plomberie, décoration, mobilier complet et appareils ménagers! Sea Spire Jomtien est un nouveau complexe résidentiel sur la première ligne de la mer, situé à seulement 25 mètres de la plage de Jomtien, qui offre un niveau exceptionnel de confort et de commodité. Équipements: piscines, hammam, sauna, spa, parking (y compris pour les clients), restaurants, bar, espaces de loisirs, terrains de jeux, coworking, bibliothèques, espace panoramique pour le sport, espace protégé avec reconnaissance faciale et vidéosurveillance. Sont à proximité: - magasins; - café; - club de paintball; - bureau de poste; - stations-service. Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions! * Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Pattaya, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel BELLEVUE LAGOON
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$135,878
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$737,005
Complexe résidentiel Laguna Park 2
Phuket, Thaïlande
depuis
$538,495
Complexe résidentiel New residence with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$333,040
Complexe résidentiel New complex of villas with guaranteed income at 650 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$738,547
Vous regardez
Complexe résidentiel SEASPIRE
Pattaya, Thaïlande
depuis
$153,182
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel The Marin Phuket at Kamala beach
Complexe résidentiel The Marin Phuket at Kamala beach
Complexe résidentiel The Marin Phuket at Kamala beach
Complexe résidentiel The Marin Phuket at Kamala beach
Complexe résidentiel The Marin Phuket at Kamala beach
Afficher tout Complexe résidentiel The Marin Phuket at Kamala beach
Complexe résidentiel The Marin Phuket at Kamala beach
Kamala, Thaïlande
depuis
$181,794
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 5
Surface 37–72 m²
10 objets immobiliers 10
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Idéal pour ceux qui souhaitent combiner des vacances à la plage avec des investissements rentables. Le projet offre d'excellentes conditions pour un séjour paisible et des revenus locatifs stables.À propos de l'emplacement :…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
37.0 – 53.0
167,919 – 293,023
Apartment 2 chambres
70.0 – 72.0
244,424 – 378,183
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$794,054
Nous offrons des villas (trois ou quatre chambres) avec piscines, terrasses, salons, places de parking.Zones de parcelle - de 418 m2 à 878 m2.Emplacement et infrastructure à proximité De magnifiques couchers de soleil tropicaux, un paysage spectaculaire et une mer azur chaleureuse vous atten…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Thaïlande
depuis
$1,23M
Complexe est livré avec 13 villas de luxe à deux étages avec des conceptions fonctionnelles, des finitions de luxe et une technologie de pointe. Chaque villa, conçue avec une grande fonctionnalité, beaucoup d'espace utilisable pour le stockage, la vie et la flexibilité, dispose de 3-5 chambr…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller