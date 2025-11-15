Complexe résidentiel SEASPIRE

Le début des ventes d'un nouveau projet au cœur de Jomtien - SEESPIRE, qui vous procurera un revenu stable et une vie confortable! Installations disponibles ! Première côte ! Le prix de l'appartement comprend toutes les finitions, plomberie, décoration, mobilier complet et appareils ménagers! Sea Spire Jomtien est un nouveau complexe résidentiel sur la première ligne de la mer, situé à seulement 25 mètres de la plage de Jomtien, qui offre un niveau exceptionnel de confort et de commodité. Équipements: piscines, hammam, sauna, spa, parking (y compris pour les clients), restaurants, bar, espaces de loisirs, terrains de jeux, coworking, bibliothèques, espace panoramique pour le sport, espace protégé avec reconnaissance faciale et vidéosurveillance. Sont à proximité: - magasins; - café; - club de paintball; - bureau de poste; - stations-service. Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions! * Le coût peut varier selon le cours.