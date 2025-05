Complexe résidentiel New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand

Le projet de luxe moderne d'une superficie de 12 480 m2 est un bâtiment de 50 étages avec un complexe de divertissement unique sur le toit. La résidence dispose d'un large éventail d'appartements avec une vue panoramique imprenable sur l'océan, la baie de Pattaya, Koh Larn, la baie de Naklua ou la plage de Jomtien. La disposition de l'appartement varie de studios élégants à des appartements exquis de 1 et 2 chambres, ainsi que des options exclusives aux étages supérieurs. Les penthouses VIP Premium disposent de piscines privées et de jardins. Chaque appartement est élégamment conçu et équipé d'articles sanitaires importés de haute qualité. Élégantes cuisines noires de standard européen, tuiles de marbre luxueux, systèmes de toilettes électroniques, grands miroirs avec éclairage LED et de l'air conditionné haut de gamme écoénergétique et l'ameublement complet sont de série.

Le bâtiment compte 12 ascenseurs à grande vitesse et 1 ascenseur à marchandises. Le complexe dispose de toutes les infrastructures nécessaires pour vivre confortablement et se récréationr :

Zone sportive multifonctionnelle

Piscine olympique avec plage artificielle

Rivière paresseuse

Billard et tennis de table

Salle de gym entièrement équipée

Bain/sauna à vapeur

Piscine avec eau chaude et froide

Cascades et jacuzzi

Complexe de divertissement à plusieurs étages sur le toit

Piscine de 200 mètres avec vue à 360 degrés, autour du toit

AquaSky Beach Club

Restaurant international de cuisine

Bar à cocktails sur le toit

Bar et club de toit

Salle de cinéma

Simulateur de golf

Domaines de travail

De nombreuses installations commerciales, y compris un supermarché, une blanchisserie, etc.

Installations et équipement dans la maison

Chacun des appartements Grand Solaire Noble est meublé avec des accessoires importés de haute qualité. Doté de cuisines européennes élégantes, de carrelage de luxe de style marbre, de systèmes de toilette électroniques, de grands miroirs LED et d'un climatiseur de qualité.

Fil en marbre décadent

Systèmes électroniques de toilettes

Cuisines en marbre et verre

Systèmes de climatisation Daikin personnalisés

Bains jacuzzi dans des unités sélectionnées

Unités VIP uniques et penthouses avec piscines et jardins privés

Le développeur est un développeur bien connu en Thaïlande, spécialisé dans les projets résidentiels modernes et de haute qualité.

Une excellente option d'investissement avec des prix minimaux avant le lancement, offrant une croissance du capital et un potentiel de location.

Un large éventail d'appartements avec une vue panoramique imprenable sur l'océan, Pattaya Bay, Koh Larn, Naklua Bay ou Jomtien Beach.

Un complexe de divertissement sur le toit de trois étages unique avec vue panoramique.

AvantagesEmplacement et infrastructure à proximité

La région de Banglamung est le centre de Pattaya, à proximité de la plage principale de Jomtien et l'autoroute de Bangkok.

La propriété est idéalement située sur Pattaya Road 3. A proximité il y a toute l'infrastructure nécessaire, y compris les centres commerciaux, les cafés, les restaurants et les marchés de nuit.