  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Pattaya
  4. Complexe résidentiel RIVIERA SANTA MONICA

Complexe résidentiel RIVIERA SANTA MONICA

Pattaya, Thaïlande
depuis
$83,988
12/11/2025
$83,988
26/03/2025
$89,831
;
10
Laisser une demande
ID: 23318
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/11/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Chonburi
  • Région
    Nong Pla Lai
  • Ville
    Pattaya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    34

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne

Localisation sur la carte

Pattaya, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$181,939
Immeuble SECRET GARDEN
Na Kluea, Thaïlande
depuis
$116,866
Complexe résidentiel
Pattaya, Thaïlande
depuis
$46,017
Complexe résidentiel Maviston Mai Khao
Thalang, Thaïlande
depuis
$275,458
Complexe résidentiel New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Kathu, Thaïlande
depuis
$100,000
Vous regardez
Complexe résidentiel RIVIERA SANTA MONICA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$83,988
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel ONCE WONGAMAT
Complexe résidentiel ONCE WONGAMAT
Complexe résidentiel ONCE WONGAMAT
Complexe résidentiel ONCE WONGAMAT
Complexe résidentiel ONCE WONGAMAT
Afficher tout Complexe résidentiel ONCE WONGAMAT
Complexe résidentiel ONCE WONGAMAT
Na Kluea, Thaïlande
depuis
$202,664
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 56
Offre unique aux investisseurs : appartements de luxe dans la prestigieuse région de Wongamat, offrant un revenu stable et un potentiel de croissance élevé !Revenu garanti de 6% pendant trois ans!Une fois est un condominium de luxe qui combine la commodité et le service d'un hôtel cinq étoil…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New low-rise residence with roof-top swimming pools and lounge areas in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New low-rise residence with roof-top swimming pools and lounge areas in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New low-rise residence with roof-top swimming pools and lounge areas in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New low-rise residence with roof-top swimming pools and lounge areas in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New low-rise residence with roof-top swimming pools and lounge areas in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New low-rise residence with roof-top swimming pools and lounge areas in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New low-rise residence with roof-top swimming pools and lounge areas in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$349,510
Un nouveau concept dans la vie écologique, avec un design minimaliste-chic dans des jardins luxuriants, situé dans le meilleur complexe intégré d'Asie. La dernière génération de Laguna Lakeside Residences est idéalement située à l'entrée de la communauté exclusive Laguna Phuket, dans une enc…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Complexe résidentiel Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Complexe résidentiel Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Complexe résidentiel Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Complexe résidentiel Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Afficher tout Complexe résidentiel Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Complexe résidentiel Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Sakhu, Thaïlande
depuis
$117,505
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Surface 30–79 m²
18 objets immobiliers 18
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Ce projet est parfait pour ceux qui recherchent un bien immobilier de luxe près de la plage, ainsi que pour les investisseurs qui recherchent un rendement élevé dans un complexe hôtelier à Phuket.À propos de l'emplaceme…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
30.0 – 43.1
129,660 – 242,420
Apartment 2 chambres
62.7 – 79.4
284,209 – 391,567
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Realting.com
Aller