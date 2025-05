Complexe résidentiel New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand

Pattaya est un tout nouveau super-projet haut de gamme, qui vous apporte une splendeur cinq étoiles au cœur de la Thaïlande. Le complexe s'élève jusqu'à 67 étages, offrant le point d'élévation le plus élevé de Pattaya City avec une vue imprenable sur l'océan depuis la grande majorité des unités. Toutes les 2 470 résidences de luxe de l'offre disposent d'éléments de design d'intérieur à la pointe de la technologie, comprenant des carrelages en marbre décadent, de luxueuses cuisines en marbre noir et en verre et des équipements haut de gamme. Profitez d'un luxe ultime dans votre propre maison avec des systèmes d'hygiène électroniques et de la climatisation personnalisée, d'économies d'espace et de conservation d'énergie. En plus d'une gamme d'options de condominium de 1, 2 chambres et 3 chambres, les étages supérieurs disposent d'une gamme de suites premium, exécutifs avec piscine privée et diverses améliorations supplémentaires pour seulement les acheteurs les plus exigeants. Au sommet du luxe se trouve un gigantesque penthouse duplex sur le toit, offrant 5 chambres en suite, un cinéma privé et une salle de jeux – le plus grand condominium de Pattaya, totalisant une superficie de 1.260 m2. Laver la journée dans la gigantesque piscine à vagues. Les amateurs de sport apprécieront une surface polyvalente pour le football et le basket-ball, le tennis et le badminton, ainsi que des tables de billard et de ping-pong pour garder les adultes et les enfants du matin au soir. Les aficionados de fitness peuvent profiter de panoramas océaniques à 270 degrés au club de yoga haut de gamme et une zone de détente zen, ou profiter de la suite de gym entièrement équipée. Du golf pitch-and-putt à un bain à vapeur Onsen au spa de massage et de santé à l'intérieur de l'établissement; des zones de lobby en plein essor avec des restaurants et des magasins de style hôtel au salon d'affaires avec parking supercar rouge, projet établit une nouvelle norme pour le luxe résidentiel absolu.

Avantages

Plan de paiement de la propriété étrangère: