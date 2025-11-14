  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Bang Sare
  4. Complexe résidentiel BREEZE BEACHSIDE

Complexe résidentiel BREEZE BEACHSIDE

Bang Sare, Thaïlande
depuis
$63,260
12/11/2025
$63,260
20/03/2024
$51,390
;
15
ID: 16317
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Chonburi
  • Région
    Klet Kaeo
  • Ville
    Bang Sare

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    8

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  Parking

Caractéristiques extérieures:

  Piscine
  Gym
  Ascenseur

Localisation sur la carte

Bang Sare, Thaïlande

