  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Naro Fominskij gorodskoj okrug
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Aprelevka
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Afficher tout Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Aprelevka, Russie
depuis
$92,791
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 4
Surface 28–98 m²
54 objets immobiliers 54
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
27.9 – 67.7
97,148 – 226,627
Apartment 2 chambres
48.3 – 84.6
164,532 – 271,401
Apartment 3 chambres
67.5 – 97.7
229,755 – 309,243
Développeur
ГК "ФСК"
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller