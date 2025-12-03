  1. Realting.com
Appartements dans les nouveaux bâtiments

Guryevsky District
3
Svetlogorskij gorodskoj okrug
2
Svetlogorsk
2
Zelenogradsky District
1
Quartier résidentiel Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Quartier résidentiel Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Quartier résidentiel Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Quartier résidentiel Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Kaliningrad, Russie
depuis
$107,238
Nombre d'étages 9
Surface 38–132 m²
57 objets immobiliers 57
The «Russian Europe» eco-neighborhood will consist of 6 residential complexes and an educational cluster built on the «slow city» principle. The total area of the neighborhood is over 20 hectares. The project is designed to be ready in 7-10 years and will be implemented by 2030. The first c…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
38.2 – 68.0
112,734 – 154,441
Apartment 2 chambres
65.0 – 100.7
139,577 – 214,586
Apartment 3 chambres
115.5 – 131.6
216,447 – 299,128
Développeur
Русская Европа
Complexe résidentiel Levada
Complexe résidentiel Levada
Complexe résidentiel Levada
Complexe résidentiel Levada
Complexe résidentiel Levada
Complexe résidentiel Levada
Kaliningrad, Russie
depuis
$63,968
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 9
Levada LCD is located in a very picturesque place —, surrounded by lakes. The dominant feature of improving the terrace will also be a pond that is equipped with a promenade and where adults and children can relax. The — design for a variety of flavors, but all — are ergonomic and comfortabl…
Agence
Westdream
Complexe résidentiel Palmburg
Complexe résidentiel Palmburg
Complexe résidentiel Palmburg
Complexe résidentiel Palmburg
Complexe résidentiel Palmburg
Complexe résidentiel Palmburg
Guryevsky District, Russie
depuis
$65,868
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
ZH Palmburg from one of the largest developers in Kaliningrad offers life near the river from the pier. This way you can buy a yacht and drive into the open sea, mainly from the apartment. The system is successful, the complex is low, the air is fresh. Very close to Kaliningrad —.
Agence
Westdream
OneOne
Quartier résidentiel Nahimovskiy kvartal
Quartier résidentiel Nahimovskiy kvartal
Quartier résidentiel Nahimovskiy kvartal
Quartier résidentiel Nahimovskiy kvartal
Kaliningrad, Russie
depuis
$69,195
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 10
Le quartier Nakhimov est un nouveau quartier au nord-est de Kaliningrad, au bout de la rue Artillery. Cet endroit possède de nouveaux bâtiments extrêmement intéressants et un secteur privé bien entretenu. À proximité se trouvent une école et un jardin d'enfants. Le quartier se développe très…
Agence
Westdream
Complexe résidentiel Klen
Complexe résidentiel Klen
Complexe résidentiel Klen
Complexe résidentiel Klen
Complexe résidentiel Klen
Complexe résidentiel Klen
Kaliningrad, Russie
depuis
$87,824
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 8
LCD Maple is one of the few new projects located in the Central part of Kaliningrad. The place is quiet and prestigious. The complex itself is interestingly presented. The nebanal facades and excellent landscaping of the courtyard will make living in this house as comfortable as possible.
Agence
Westdream
Quartier résidentiel Nevskiy park
Quartier résidentiel Nevskiy park
Quartier résidentiel Nevskiy park
Quartier résidentiel Nevskiy park
Quartier résidentiel Nevskiy park
Quartier résidentiel Nevskiy park
Kaliningrad, Russie
depuis
$67,864
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 9
Le parc Nevski est un quartier résidentiel du nord de Kaliningrad. Le projet prévoit la création d'espaces publics ouverts destinés aux loisirs des habitants et des visiteurs du quartier. Il a été possible d'augmenter la superficie de ces espaces en réduisant la densité de construction. Elle…
Agence
Westdream
Complexe résidentiel Dom na Donskogo
Complexe résidentiel Dom na Donskogo
Complexe résidentiel Dom na Donskogo
Complexe résidentiel Dom na Donskogo
Complexe résidentiel Dom na Donskogo
Complexe résidentiel Dom na Donskogo
Complexe résidentiel Dom na Donskogo
Kaliningrad, Russie
depuis
$102,462
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 12
House on Dmitry Donsky from the IPC company is a residential complex of comfort class in a prestigious area. Next door - premium houses. This is the central location in Kaliningrad. The facade of the house is stylish and modern, layouts with large kitchens will suit many. In the underground …
Agence
Westdream
Quartier résidentiel River Park
Quartier résidentiel River Park
Quartier résidentiel River Park
Quartier résidentiel River Park
Quartier résidentiel River Park
Quartier résidentiel River Park
Guryevsk, Russie
depuis
$52,653
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Confort dans le quartier résidentiel - Projet River Park - à Guryevsk près de Kaliningrad dans une zone favorable et écologique. Le concept architectural unique du projet combine harmonieusement les tendances architecturales modernes avec des éléments classiques. Charme et beauté particulier…
Agence
Westdream
Appart-hôtel Elyaby
Appart-hôtel Elyaby
Svetlogorsk, Russie
depuis
$156,928
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Surface 38 m²
1 objet immobilier 1
Votre refuge privé en bord de mer — appartements premium ELYBAY sur la côte Baltique Imaginez-vous réveiller au son des vagues, ouvrir de grandes fenêtres et admirer le lever du soleil sur la mer Baltique. Café du matin face à la mer, transferts en Mercedes-Benz V-Class sur demande, dîner…
Développeur
ElyBay
Immeuble ZhK Alpy
Immeuble ZhK Alpy
Immeuble ZhK Alpy
Immeuble ZhK Alpy
Immeuble ZhK Alpy
Immeuble ZhK Alpy
Kaliningrad, Russie
depuis
$71,862
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 12
Alpin Resident Complex — new architectural dominant in the north - east of Kaliningrad. Around — the private sector and low buildings. Fresh air everywhere. The location is such that the entire infrastructure is nearby, not far from the city center.
Agence
Westdream
Complexe résidentiel Dom na Batalnoy
Complexe résidentiel Dom na Batalnoy
Complexe résidentiel Dom na Batalnoy
Complexe résidentiel Dom na Batalnoy
Complexe résidentiel Dom na Batalnoy
Complexe résidentiel Dom na Batalnoy
Kaliningrad, Russie
depuis
$58,550
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 16
House on the Batal — is another development project for the dynamic developing Moscow region of Kaliningrad. The developer with many years of experience and reputation offers to buy apartments with interesting designs, a landscaped patio and modern facade solutions. The house looks harmoniou…
Agence
Westdream
Complexe résidentiel Leto
Complexe résidentiel Leto
Complexe résidentiel Leto
Complexe résidentiel Leto
Complexe résidentiel Leto
Complexe résidentiel Leto
Complexe résidentiel Leto
Kaliningrad, Russie
depuis
$61,211
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 16
ZHK Summer from one of the largest developers of Kaliningrad is an excellent version of multi-story development in a picturesque place and with rich characteristics. A courtyard without cars and underground parking is a premium comfort. Lake embankment, view from the windows to this lake, gr…
Agence
Westdream
Complexe résidentiel Rybnaya Derevnya
Complexe résidentiel Rybnaya Derevnya
Complexe résidentiel Rybnaya Derevnya
Complexe résidentiel Rybnaya Derevnya
Complexe résidentiel Rybnaya Derevnya
Complexe résidentiel Rybnaya Derevnya
Kaliningrad, Russie
depuis
$163,007
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 9
LCD Fish Village n'est pas seulement un complexe résidentiel. En fait, il s'agit d'une nouvelle attraction à Kaliningrad et d'une nouvelle attraction. Fabilles expressives, la destination de voyage la plus touristique, une zone avec une infrastructure très développée, un grand nombre de plac…
Agence
Westdream
Complexe résidentiel Russkaa Evropa
Complexe résidentiel Russkaa Evropa
Complexe résidentiel Russkaa Evropa
Complexe résidentiel Russkaa Evropa
Complexe résidentiel Russkaa Evropa
Complexe résidentiel Russkaa Evropa
Kaliningrad, Russie
depuis
$72,499
Nombre d'étages 11
Sur le complexeL'Ecoquartier russe Europe sera composé de 6 complexes résidentiels et d'une grappe éducative construite sur le principe d'une ville lente. La superficie totale du trimestre est de plus de 20 hectares. Le projet est conçu pour 7-10 ans et sera mis en œuvre d'ici 2030.Le premie…
Agence
РЕФЕРЕНТИНВЕСТ
Complexe résidentiel Alpenshtadt
Complexe résidentiel Alpenshtadt
Complexe résidentiel Alpenshtadt
Complexe résidentiel Alpenshtadt
Complexe résidentiel Alpenshtadt
Complexe résidentiel Alpenshtadt
Kaliningrad, Russie
depuis
$56,554
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 12
Le complexe résidentiel Alpenstadt est une immense nouvelle zone au nord de Kaliningrad. Le complexe est entouré de bâtiments privés et de paysages naturels. Avantages: design moderne, parking souterrain et terrains de jeux équipés. Et aussi : de nombreuses années d'expérience et de réputati…
Agence
Westdream
Quartier résidentiel Svetlogorsk-3
Quartier résidentiel Svetlogorsk-3
Quartier résidentiel Svetlogorsk-3
Quartier résidentiel Svetlogorsk-3
Quartier résidentiel Svetlogorsk-3
Quartier résidentiel Svetlogorsk-3
Svetlogorsk, Russie
depuis
$101,131
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 8
LCD Svetlogorsk 3 — is not only a residential complex, but a complete micro-quarter that consists of more than 1000 apartments. Low-rise buildings near the sea, on which 1000 meters, commercial space of various types on the first floors of — are the key to comfort and comfort for the residen…
Agence
Westdream
Complexe résidentiel Belyy sad
Complexe résidentiel Belyy sad
Complexe résidentiel Belyy sad
Complexe résidentiel Belyy sad
Complexe résidentiel Belyy sad
Complexe résidentiel Belyy sad
Kaliningrad, Russie
depuis
$54,558
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 9
The residential complex „ White garden ” is located in southern Kaliningrad, far from the center. This part of the Moscow region is famous for its excellent social infrastructure. The price in this area is lower than in others, but the quality of the structure is increasing. The developer ha…
Agence
Westdream
Complexe résidentiel Vasilki
Complexe résidentiel Vasilki
Complexe résidentiel Vasilki
Complexe résidentiel Vasilki
Complexe résidentiel Vasilki
Complexe résidentiel Vasilki
Complexe résidentiel Vasilki
Vasilkovo, Russie
depuis
$46,574
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 9
Le complexe résidentiel « Vasilki » est situé à la périphérie est de Kaliningrad, au nord de -. Une caractéristique distinctive des conceptions pratiques —, parking souterrain et garde-manger. En un mot, tout ce dont vous avez besoin pour une vie confortable
Agence
Westdream
Complexe résidentiel Tri kita
Complexe résidentiel Tri kita
Complexe résidentiel Tri kita
Complexe résidentiel Tri kita
Complexe résidentiel Tri kita
Complexe résidentiel Tri kita
Kaliningrad, Russie
depuis
$69,636
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 8
LCD Three Whales se trouve à proximité de l'un des plus grands parcs de Kaliningrad, le parc Max Ashmann. Il s'agit d'un bâtiment privé, la nature y est parfaite. Le complexe s'adapte harmonieusement à l'environnement existant. Les appartements sont conçus selon les tendances modernes, il y …
Agence
Westdream
Complexe résidentiel Pribaltiyskaya Rivera
Complexe résidentiel Pribaltiyskaya Rivera
Complexe résidentiel Pribaltiyskaya Rivera
Complexe résidentiel Pribaltiyskaya Rivera
Complexe résidentiel Pribaltiyskaya Rivera
Complexe résidentiel Pribaltiyskaya Rivera
Zelenogradsk, Russie
depuis
$69,195
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 9
LCD La Riviera Baltique — est un projet confortable et intéressant - par l'un des plus grands promoteurs côtiers. 7 minutes de la mer à pied. Cette zone de Zelenogradsk est en cours de développement actif. Le complexe est très pratique pour un séjour permanent. Il est également bon d'avoir d…
Agence
Westdream
Immeuble Gorkiy
Immeuble Gorkiy
Immeuble Gorkiy
Immeuble Gorkiy
Immeuble Gorkiy
Immeuble Gorkiy
Kaliningrad, Russie
depuis
$85,163
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 8
The Gorki house combines an excellent location, high-quality building materials and the excellent reputation of the Kaliningradostroyinvest developer.
Agence
Westdream
Quartier résidentiel Novyy gorod
Quartier résidentiel Novyy gorod
Quartier résidentiel Novyy gorod
Quartier résidentiel Novyy gorod
Quartier résidentiel Novyy gorod
Quartier résidentiel Novyy gorod
Kaliningrad, Russie
depuis
$61,211
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 9
LCD The New City is located in the microdistrict Cosmodemyansky near Kaliningrad. Around — green beds and lakes. From here it is very convenient to go to coastal cities. This area has the necessary infrastructure for a comfortable life. The complex itself is aesthetic, the design is competen…
Agence
Westdream
Complexe résidentiel Karlshof
Complexe résidentiel Karlshof
Complexe résidentiel Karlshof
Complexe résidentiel Karlshof
Complexe résidentiel Karlshof
Complexe résidentiel Karlshof
Kaliningrad, Russie
depuis
$259,481
L'année de construction 2015
Nombre d'étages 17
LCD Karlshof was one of the first skyscrapers in Kaliningrad. The design of the apartments is very comfortable. The location — is one of the most central: next to Central Park and a 10-minute walk from the center. High quality construction, expensive materials and one of the most experienced…
Agence
Westdream
Complexe résidentiel Solo
Complexe résidentiel Solo
Complexe résidentiel Solo
Complexe résidentiel Solo
Complexe résidentiel Solo
Complexe résidentiel Solo
Kaliningrad, Russie
depuis
$71,191
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 16
ZHK Solo — high-rise building project in the Central District of Kaliningrad. Modern architecture, underground parking, proximity to the city center, experienced developer and comfortable layout — the components of a good home in the future.
Agence
Westdream
Complexe résidentiel Stereo
Complexe résidentiel Stereo
Complexe résidentiel Stereo
Complexe résidentiel Stereo
Complexe résidentiel Stereo
Complexe résidentiel Stereo
Kaliningrad, Russie
depuis
$47,904
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 16
ZHK Stereo is a huge complex of 4 houses in the Kaliningrad district of Moscow. This place is actively built, the infrastructure is nearby. The complex itself is a modern style, small apartments and many neighbors. For lovers of active life.
Agence
Westdream
