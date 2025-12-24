  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Vidnoïe
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Moscou
19
Kaliningrad
19
District fédéral du Nord-Ouest
27
District fédéral central
38
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel ZK 1 j Uznyj
Complexe résidentiel ZK 1 j Uznyj
Complexe résidentiel ZK 1 j Uznyj
Complexe résidentiel ZK 1 j Uznyj
Complexe résidentiel ZK 1 j Uznyj
Afficher tout Complexe résidentiel ZK 1 j Uznyj
Complexe résidentiel ZK 1 j Uznyj
Leninsky District, Russie
depuis
$111,757
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 25
Emplacement du complexe: Un des avantages des projets 1-DSC est les grandes loggias vitrées. Un autre avantage est le format euro équitable. L'ensemble du projet comprend un système de maison intelligente. Le paquet installé comprend: Relais WiFi pour la gestion des groupes de consommateurs,…
Développeur
ГК "ФСК"
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller