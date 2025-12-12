  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Moscou
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Kommunarka
4
Vnoukovo
1
Troïtsk
1
Kommunarka
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
TOP TOP
Immeuble NICOLE
Immeuble NICOLE
Immeuble NICOLE
Immeuble NICOLE
Immeuble NICOLE
Afficher tout Immeuble NICOLE
Immeuble NICOLE
Moscou, Russie
depuis
$2,48M
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 7
Surface 61–265 m²
132 objets immobiliers 132
Heatherwick Studio et Paris Classical Architecture apportent leur talent incommensurable à la tâche de reconstruire ce qui était - et sera bientôt - le quartier le plus désirable de Moscou. L'architecture réinvente le patrimoine en audace de réimaginer des façades historiques de longue date…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
60.8 – 152.9
2,44M – 11,39M
Apartment 2 chambres
95.0 – 190.8
3,89M – 10,94M
Apartment 3 chambres
164.1 – 241.9
5,81M – 12,75M
Apartment 4 chambres
264.3 – 265.0
9,91M – 10,54M
Développeur
MR
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
MR
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel ZK 1 j Asenevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Asenevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Asenevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Asenevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Asenevskij
Afficher tout Complexe résidentiel ZK 1 j Asenevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Asenevskij
Kommunarka, Russie
depuis
$156,274
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 18
Emplacement du complexe: Dans le complexe résidentiel de confort-plus classe "1st Yasenevsky" les avantages de deux styles de vie sont disponibles. Après tout, à distance de marche du métro, une école avec une piscine de 25 mètres et un cluster informatique et en même temps jusqu'à 63 hectar…
Développeur
ГК "ФСК"
Laisser une demande
Quartier résidentiel Desnarechye
Quartier résidentiel Desnarechye
Quartier résidentiel Desnarechye
Quartier résidentiel Desnarechye
Quartier résidentiel Desnarechye
Afficher tout Quartier résidentiel Desnarechye
Quartier résidentiel Desnarechye
Troïtsk, Russie
depuis
$66,587
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 16
Tous les avantages de la capitale sur fond de paysage pittoresqueLe projet à grande échelle dans le sud-ouest de Moscou comprend trois nouveaux districts ("quartiers"). Ils sont unis par une idée commune: faire les rêves des résidents modernes sur un espace urbain intéressant, pratique et di…
Développeur
A101
Laisser une demande
TekceTekce
Complexe résidentiel ZK Rezisser
Complexe résidentiel ZK Rezisser
Complexe résidentiel ZK Rezisser
Complexe résidentiel ZK Rezisser
Complexe résidentiel ZK Rezisser
Afficher tout Complexe résidentiel ZK Rezisser
Complexe résidentiel ZK Rezisser
Moscou, Russie
depuis
$495,837
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 38
Emplacement du complexe: L'emplacement des bâtiments du complexe sous la forme d'une étoile à trois points, ainsi que les différentes hauteurs des bâtiments ont permis de préserver une excellente vue pour presque tous les appartements au-dessus du niveau des arbres. En outre, les caractérist…
Développeur
ГК "ФСК"
Laisser une demande
Appart-hôtel Koroleva 13
Appart-hôtel Koroleva 13
Appart-hôtel Koroleva 13
Appart-hôtel Koroleva 13
Appart-hôtel Koroleva 13
Afficher tout Appart-hôtel Koroleva 13
Appart-hôtel Koroleva 13
Moscou, Russie
depuis
$114,493
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 10
Surface 45–56 m²
3 objets immobiliers 3
Residential business class apartments « Queen 13 » for those who live and work in the Ostankino area and love this location. / p A ten-story house for 205 apartments offers future residents unique apartment formats, including 4 penthouses with terraces, 2 of which are two-level. The fa…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
45.0 – 47.6
163,103 – 187,837
Apartment 2 chambres
55.5
228,208
Agence
One Moscow
Laisser une demande
Quartier résidentiel Prokshino
Quartier résidentiel Prokshino
Quartier résidentiel Prokshino
Quartier résidentiel Prokshino
Kommunarka, Russie
depuis
$119,740
L'année de construction 2022
Surface 20–121 m²
661 objet immobilier 661
Live! Job! Rest! The residential area „ Prokshino is located on the edge of a large pond, 500 m from an existing underground station. The coast will run almost a kilometer along the houses. Nearby is a large company - a quarter with a shopping center and sports - a group of events with a ski…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
20.2 – 57.1
145,168 – 310,528
Apartment 2 chambres
33.9 – 92.5
208,500 – 368,940
Apartment 3 chambres
56.5 – 90.1
305,152 – 470,307
Apartment 4 chambres
66.5 – 120.5
314,520 – 561,451
Développeur
A101
Laisser une demande
Complexe résidentiel ZK 1 j Izmajlovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Izmajlovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Izmajlovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Izmajlovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Izmajlovskij
Afficher tout Complexe résidentiel ZK 1 j Izmajlovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Izmajlovskij
Moscou, Russie
depuis
$159,054
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 32
Emplacement du complexe: Le projet architectural moderne Izmailovsky est un endroit idéal pour vivre, situé dans la partie orientale de Moscou entouré de 14 000 hectares de forêt. Le complexe est imprégné d'une atmosphère de vie saine et de bien-être. Le jardin de lilas et les parcs forestie…
Développeur
ГК "ФСК"
Laisser une demande
Immeuble ONE Flat
Immeuble ONE Flat
Immeuble ONE Flat
Immeuble ONE Flat
Immeuble ONE Flat
Afficher tout Immeuble ONE Flat
Immeuble ONE Flat
Moscou, Russie
depuis
$657,541
L'année de construction 2030
Nombre d'étages 90
Surface 33–103 m²
80 objets immobiliers 80
Lancement des ventes d'appartements en ONE – le gratte-ciel le plus innovant de Russie. Situé dans le quartier d'affaires le plus prestigieux de Moscou – Moscou-Ville. Maintenant disponible: un appartement de 2 pièces d'une superficie totale de 79,2 m2 au 38ème étage. Le nouveau complexe rés…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
32.7 – 60.9
627,178 – 1,05M
Apartment 2 chambres
67.2 – 93.4
1,07M – 1,51M
Apartment 3 chambres
97.1 – 103.0
1,74M – 1,81M
Développeur
MR
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
MR
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Ispanskie kvartaly
Complexe résidentiel Ispanskie kvartaly
Complexe résidentiel Ispanskie kvartaly
Kommunarka, Russie
depuis
$121,475
L'année de construction 2022
Surface 84 m²
1 objet immobilier 1
corner of Barcelona in Moscow Spanish districts „ ” separate and quiet residential complex – br / br /> A second district of the project is currently being built with residential buildings - and Business Class -, shops, cafes, household services, kindergartens and a large educational compl…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
83.5
295,085
Développeur
A101
Laisser une demande
Complexe résidentiel ZK Sky Garden
Complexe résidentiel ZK Sky Garden
Complexe résidentiel ZK Sky Garden
Complexe résidentiel ZK Sky Garden
Complexe résidentiel ZK Sky Garden
Afficher tout Complexe résidentiel ZK Sky Garden
Complexe résidentiel ZK Sky Garden
Moscou, Russie
depuis
$195,494
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 44
Emplacement du complexe: Sky Garden est situé dans la région de Pokrovskoye-Streshnevo. Sur le territoire de cette zone bruit feuillage du même nom parc. Un espace vert pittoresque, des rivières et des canaux à proximité, l'air frais propre des feuilles de la banlieue de Moscou est un endroi…
Développeur
ГК "ФСК"
Laisser une demande
Quartier résidentiel Rodnye kvartaly
Quartier résidentiel Rodnye kvartaly
Quartier résidentiel Rodnye kvartaly
Quartier résidentiel Rodnye kvartaly
Quartier résidentiel Rodnye kvartaly
Marushkino, Russie
depuis
$59,999
L'année de construction 2026
Une petite patrie dans une grande MoscouUn nouveau complexe résidentiel est en cours de construction dans un endroit confortable et respectueux de l'environnement dans le sud-ouest de la capitale. Dans les environs immédiats, il y a des villages bien entretenus et le pittoresque parc foresti…
Développeur
A101
Laisser une demande
Complexe résidentiel ZK Rotterdam
Complexe résidentiel ZK Rotterdam
Complexe résidentiel ZK Rotterdam
Complexe résidentiel ZK Rotterdam
Complexe résidentiel ZK Rotterdam
Afficher tout Complexe résidentiel ZK Rotterdam
Complexe résidentiel ZK Rotterdam
Moscou, Russie
depuis
$240,080
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 29
Surface 27–100 m²
40 objets immobiliers 40
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
27.0 – 42.6
242,504 – 343,744
Apartment 2 chambres
46.2 – 60.2
333,958 – 479,281
Apartment 3 chambres
64.1 – 86.9
418,066 – 682,052
Apartment 4 chambres
90.2 – 100.4
536,100 – 606,940
Développeur
ГК "ФСК"
Laisser une demande
Quartier résidentiel Dzen-kvartaly
Quartier résidentiel Dzen-kvartaly
Quartier résidentiel Dzen-kvartaly
Quartier résidentiel Dzen-kvartaly
Quartier résidentiel Dzen-kvartaly
Afficher tout Quartier résidentiel Dzen-kvartaly
Quartier résidentiel Dzen-kvartaly
Kommunarka, Russie
depuis
$74,036
L'année de construction 2025
Le Zen de la grande ville Le nouveau quartier Zen Quarters est en cours de construction au sud-ouest de la capitale, le long du littoral pittoresque de l'étang Ivanovsky et de la rivière Varvarka. Le projet est basé sur la « combinaison de l'incongru », l'harmonie du simple et du raffiné, d…
Développeur
A101
Laisser une demande
Complexe résidentiel Republic
Complexe résidentiel Republic
Complexe résidentiel Republic
Complexe résidentiel Republic
Complexe résidentiel Republic
Afficher tout Complexe résidentiel Republic
Complexe résidentiel Republic
Moscou, Russie
depuis
$291,225
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 26
Surface 27–141 m²
5 objets immobiliers 5
République — nouveau trimestre de primes sur Presnensky Val.br /br /Le quartier est situé sur le territoire des anciens ateliers de réparation de voitures du chemin de fer Moscou-Alexandrovsky près du métro « Biélorusse ». Dans le quartier résidentiel, la République érigera 10 tours résident…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
38.5
355,308
Apartment 2 chambres
69.9 – 75.2
516,529 – 595,977
Apartment 4 chambres
140.8
1,11M
Studio
27.0
229,639
Agence
One Moscow
Laisser une demande
Complexe résidentiel GloraX Aura Belorusskaya
Complexe résidentiel GloraX Aura Belorusskaya
Complexe résidentiel GloraX Aura Belorusskaya
Complexe résidentiel GloraX Aura Belorusskaya
Complexe résidentiel GloraX Aura Belorusskaya
Afficher tout Complexe résidentiel GloraX Aura Belorusskaya
Complexe résidentiel GloraX Aura Belorusskaya
Moscou, Russie
depuis
$296,721
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 21
Surface 34–123 m²
5 objets immobiliers 5
Gllorax Aura Belorusskaya — premium representative project in the Leningradsky Prospekt area from the federal developer GloraX. The club format of the house provides residents with an exclusive quality of life and all the benefits of a single successful social environment. br / br / …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.8
365,705
Apartment 2 chambres
67.6
433,364
Apartment 3 chambres
92.0
569,179
Apartment 4 chambres
122.7
920,556
Studio
34.2
225,529
Agence
One Moscow
Laisser une demande
Complexe résidentiel ZK 1 j Leningradskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Leningradskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Leningradskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Leningradskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Leningradskij
Afficher tout Complexe résidentiel ZK 1 j Leningradskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Leningradskij
Moscou, Russie
depuis
$145,368
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 15
Emplacement du complexe: Le concept d'amélioration combine harmonieusement les caractéristiques des deux villes. Le territoire du complexe a été percé par des flèches de boulevards à pied, des copies réduites des avenues Saint-Pétersbourg. Nous nous efforçons d'imaginer chaque élément de l'é…
Développeur
ГК "ФСК"
Laisser une demande
Complexe résidentiel ZK 1 j Salarevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Salarevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Salarevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Salarevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Salarevskij
Afficher tout Complexe résidentiel ZK 1 j Salarevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Salarevskij
Salarevo, Russie
depuis
$171,966
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 25
Emplacement du complexe: L'ensemble du quartier est conçu dans le concept de "no cars". Les voitures garées ne gâtent pas le paysage, et les parents n'ont pas à s'inquiéter de déplacer les enfants autour du bloc. Le territoire du complexe est le royaume des piétons. Que devriez-vous faire si…
Développeur
ГК "ФСК"
Laisser une demande
Quartier résidentiel Skandinaviya
Quartier résidentiel Skandinaviya
Quartier résidentiel Skandinaviya
Quartier résidentiel Skandinaviya
Kommunarka, Russie
depuis
$121,475
L'année de construction 2022
Surface 20–123 m²
303 objets immobiliers 303
L'art d'une vie heureuse La base du projet – le mode de vie des pays nordiques, qui sont toujours à la pointe de la « notation du bonheur ». L'écran LCD « Scandinavie » est construit à la frontière du parc forestier Butov dans la partie écologique du sud-ouest de Moscou, pour ceux qui choi…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
19.8 – 54.9
126,799 – 289,819
Apartment 2 chambres
35.8 – 85.0
198,916 – 445,687
Apartment 3 chambres
54.9 – 93.2
280,959 – 485,499
Apartment 4 chambres
65.0 – 120.8
313,389 – 494,344
Apartment 5 chambres
123.0
537,819
Développeur
A101
Laisser une demande
Complexe résidentiel ZK Arhitektor
Complexe résidentiel ZK Arhitektor
Complexe résidentiel ZK Arhitektor
Complexe résidentiel ZK Arhitektor
Complexe résidentiel ZK Arhitektor
Afficher tout Complexe résidentiel ZK Arhitektor
Complexe résidentiel ZK Arhitektor
Moscou, Russie
depuis
$269,035
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 47
Emplacement du complexe: Le sentiment d'une maison confortable devrait commencer par l'entrée. Nous avons essayé de fournir toutes les nuances afin que nos ascenseurs répondent aux exigences modernes les plus strictes. Vous pouvez toujours voir qui appelle le téléphone. Dans chaque apparteme…
Développeur
ГК "ФСК"
Laisser une demande
Complexe résidentiel ZK Dvizenie Govorovo
Complexe résidentiel ZK Dvizenie Govorovo
Complexe résidentiel ZK Dvizenie Govorovo
Complexe résidentiel ZK Dvizenie Govorovo
Complexe résidentiel ZK Dvizenie Govorovo
Afficher tout Complexe résidentiel ZK Dvizenie Govorovo
Complexe résidentiel ZK Dvizenie Govorovo
Moscou, Russie
depuis
$176,361
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 15
Emplacement du complexe: Sur les premiers étages du Mouvement complexe. Elle disposera de sa propre infrastructure commerciale. Ainsi, les résidents du complexe pourront toujours profiter du café de votre café préféré, aller au minimarché pour le lait sur le chemin de la maison et courir à l…
Développeur
ГК "ФСК"
Laisser une demande
Quartier résidentiel Yuzhnye sady
Quartier résidentiel Yuzhnye sady
Quartier résidentiel Yuzhnye sady
Moscou, Russie
depuis
$114,545
L'année de construction 2024
Surface 24–101 m²
85 objets immobiliers 85
L'été vit dans le sud Dans le cas sud de Moscou, entouré de parcs, un nouveau quartier des jardins du sud se développera. Son nom souffle la chaleur et l'arôme des arbres en fleurs. L'atmosphère détendue du sud crée des nuances chaudes et des matériaux naturels pour les revêtements, une va…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
24.1 – 36.1
171,757 – 220,079
Apartment 2 chambres
36.4 – 54.2
224,965 – 279,614
Apartment 3 chambres
55.7 – 84.5
284,375 – 385,934
Apartment 4 chambres
83.1 – 100.6
367,819 – 483,420
Développeur
A101
Laisser une demande
Complexe résidentiel Portland
Complexe résidentiel Portland
Complexe résidentiel Portland
Complexe résidentiel Portland
Complexe résidentiel Portland
Afficher tout Complexe résidentiel Portland
Complexe résidentiel Portland
Moscou, Russie
depuis
$153,884
L'année de construction 2025
Surface 25–117 m²
9 objets immobiliers 9
Portland - a coastal quarter of 8 houses up to 29 floors high with business apartments located in the Pechatniki area, on South Port Street The architectural project « PORTLAND » was developed by De Architekten Cie. The complex consists of 2 lines. Each has 4 towers, interconnected by shopp…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
25.4 – 44.8
119,982 – 221,540
Apartment 2 chambres
56.6 – 90.4
206,082 – 379,665
Apartment 3 chambres
88.3
313,533
Apartment 4 chambres
99.9 – 116.6
408,387 – 465,564
Studio
27.0
160,471
Agence
One Moscow
Laisser une demande
Complexe résidentiel Forst
Complexe résidentiel Forst
Complexe résidentiel Forst
Complexe résidentiel Forst
Complexe résidentiel Forst
Afficher tout Complexe résidentiel Forst
Complexe résidentiel Forst
Moscou, Russie
depuis
$215,574
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 20
Surface 28–136 m²
4 objets immobiliers 4
Le projet « FORST » est situé dans un endroit pittoresque à Moscou près du remblai Simonovskaya.br /Selon le site officiel, le projet comprend cinq bâtiments pour 808 appartements. Certains appartements sont équipés de terrassesbr /La cour est paysagée et dispose de tout ce dont vous avez be…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
40.4
198,453
Apartment 2 chambres
60.5
303,093
Apartment 3 chambres
136.5
846,786
Studio
27.7
159,390
Agence
One Moscow
Laisser une demande
Complexe résidentiel ZK Sydney City
Complexe résidentiel ZK Sydney City
Complexe résidentiel ZK Sydney City
Complexe résidentiel ZK Sydney City
Complexe résidentiel ZK Sydney City
Afficher tout Complexe résidentiel ZK Sydney City
Complexe résidentiel ZK Sydney City
Moscou, Russie
depuis
$295,999
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 44
Surface 42–162 m²
30 objets immobiliers 30
Emplacement du complexe: Classe Premium sur les rives du fleuve Moscou, avec un accès direct au remblai et une vue panoramique imprenable ! Sur le remblai de Shelekikhinskaya, il y a une jetée pour les tramways. Vous aurez accès à la seule artère de transport de Moscou, qui n'est jamais des …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.7
454,951
Apartment 3 chambres
76.6 – 82.9
572,166 – 848,126
Apartment 4 chambres
111.2 – 118.2
1,39M – 1,53M
Apartment 5 chambres
113.7 – 162.2
883,826 – 2,04M
Développeur
ГК "ФСК"
Laisser une demande
Complexe résidentiel ZK Sydney Prime
Complexe résidentiel ZK Sydney Prime
Complexe résidentiel ZK Sydney Prime
Complexe résidentiel ZK Sydney Prime
Complexe résidentiel ZK Sydney Prime
Afficher tout Complexe résidentiel ZK Sydney Prime
Complexe résidentiel ZK Sydney Prime
Moscou, Russie
depuis
$810,573
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 9
Surface 58–138 m²
13 objets immobiliers 13
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
58.0 – 58.6
821,581 – 862,311
Apartment 3 chambres
96.4 – 128.6
1,40M – 1,73M
Apartment 4 chambres
135.8 – 137.6
1,72M – 1,81M
Développeur
ГК "ФСК"
Laisser une demande
Immeuble Dom na Zorge
Immeuble Dom na Zorge
Immeuble Dom na Zorge
Immeuble Dom na Zorge
Immeuble Dom na Zorge
Afficher tout Immeuble Dom na Zorge
Immeuble Dom na Zorge
Moscou, Russie
depuis
$176,302
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 16
The new Sorge legend "House on Sorge" of business class is being built in the prestigious Sokol district with historical Stalinist buildings and status residential complexes, worthily continuing the urban planning tradition of this part of the capital and at the same time possessing a uniqu…
Développeur
A101
Laisser une demande
Complexe résidentiel Primavera
Complexe résidentiel Primavera
Complexe résidentiel Primavera
Complexe résidentiel Primavera
Complexe résidentiel Primavera
Afficher tout Complexe résidentiel Primavera
Complexe résidentiel Primavera
Moscou, Russie
depuis
$290,164
L'année de construction 2024
Surface 41–101 m²
4 objets immobiliers 4
La ville du club sur la rivière Primavera est située sur l'un des littorals les plus pittoresques du nord-ouest de Moscou.br /Appartements avec vue imprenable sur la rivière vous permettra d'admirer le soleil et l'eau en même temps, et la première ligne restera toujours la première./ p
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.2 – 44.3
230,812 – 257,962
Apartment 2 chambres
77.3 – 100.9
340,962 – 609,756
Agence
One Moscow
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller