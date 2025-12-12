Moscou, Russie

Emplacement du complexe: Classe Premium sur les rives du fleuve Moscou, avec un accès direct au remblai et une vue panoramique imprenable ! Sur le remblai de Shelekikhinskaya, il y a une jetée pour les tramways. Vous aurez accès à la seule artère de transport de Moscou, qui n'est jamais des …