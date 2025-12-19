  1. Realting.com
  2. Russie
  3. District fédéral central
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Moscou
19
Oblast de Moscou
8
Kommunarka
4
Oblast de Smolensk
3
Premium Premium
Immeuble ONE Flat
Immeuble ONE Flat
Immeuble ONE Flat
Immeuble ONE Flat
Immeuble ONE Flat
Immeuble ONE Flat
Immeuble ONE Flat
Moscou, Russie
depuis
$617,358
L'année de construction 2030
Nombre d'étages 90
Surface 33–103 m²
84 objets immobiliers 84
Lancement des ventes d'appartements en ONE – le gratte-ciel le plus innovant de Russie. Situé dans le quartier d'affaires le plus prestigieux de Moscou – Moscou-Ville. Maintenant disponible: un appartement de 2 pièces d'une superficie totale de 79,2 m2 au 38ème étage. Le nouveau complexe rés…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
32.7 – 60.9
617,358 – 1,07M
Apartment 2 chambres
67.2 – 93.4
1,08M – 1,51M
Apartment 3 chambres
97.1 – 103.0
1,75M – 1,82M
Développeur
MR
Développeur
MR
Langues
English, Русский
TOP TOP
Immeuble NICOLE
Immeuble NICOLE
Immeuble NICOLE
Immeuble NICOLE
Immeuble NICOLE
Immeuble NICOLE
Immeuble NICOLE
Moscou, Russie
depuis
$2,48M
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 7
Surface 61–265 m²
131 objet immobilier 131
Heatherwick Studio et Paris Classical Architecture apportent leur talent incommensurable à la tâche de reconstruire ce qui était - et sera bientôt - le quartier le plus désirable de Moscou. L'architecture réinvente le patrimoine en audace de réimaginer des façades historiques de longue date…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
60.8 – 152.9
2,45M – 11,44M
Apartment 2 chambres
95.0 – 190.8
3,91M – 10,98M
Apartment 3 chambres
164.1 – 241.9
5,84M – 12,81M
Apartment 4 chambres
264.3 – 265.0
9,95M – 10,58M
Développeur
MR
Développeur
MR
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel ZK 1 j Uznyj
Complexe résidentiel ZK 1 j Uznyj
Complexe résidentiel ZK 1 j Uznyj
Complexe résidentiel ZK 1 j Uznyj
Complexe résidentiel ZK 1 j Uznyj
Complexe résidentiel ZK 1 j Uznyj
Complexe résidentiel ZK 1 j Uznyj
Leninsky District, Russie
depuis
$107,901
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 25
Emplacement du complexe: Un des avantages des projets 1-DSC est les grandes loggias vitrées. Un autre avantage est le format euro équitable. L'ensemble du projet comprend un système de maison intelligente. Le paquet installé comprend: Relais WiFi pour la gestion des groupes de consommateurs,…
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK Zavoronki klab
Complexe résidentiel ZK Zavoronki klab
Complexe résidentiel ZK Zavoronki klab
Complexe résidentiel ZK Zavoronki klab
Complexe résidentiel ZK Zavoronki klab
Complexe résidentiel ZK Zavoronki klab
Complexe résidentiel ZK Zavoronki klab
Odincovskij gorodskoj okrug, Russie
depuis
$74,610
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Surface 29–87 m²
24 objets immobiliers 24
Emplacement du complexe: Pour créer un espace harmonieux, le projet dispose de toute l'infrastructure nécessaire, allant de cours fermées avec des terrains de jeux et des aires de loisirs, une salle de sport avec mini-saunas et une salle pour enfants, à un remblai paysager, où se trouve un g…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
28.9 – 29.6
71,686 – 87,569
Apartment 2 chambres
55.3 – 73.1
150,814 – 196,386
Apartment 3 chambres
86.8
263,083
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK 1 j Lermontovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Lermontovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Lermontovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Lermontovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Lermontovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Lermontovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Lermontovskij
Lioubertsy, Russie
depuis
$118,228
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 25
Surface 28–110 m²
38 objets immobiliers 38
Emplacement du complexe: Le sentiment d'une maison confortable devrait commencer par l'entrée. Nous avons essayé de fournir toutes les nuances afin que nos ascenseurs répondent aux exigences modernes les plus strictes. Une cour sans voitures, un endroit fermé, sûr, sécurisé avec un accès pra…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
27.6 – 41.9
118,228 – 162,343
Apartment 2 chambres
41.9 – 59.7
188,188 – 222,934
Apartment 3 chambres
77.8
255,572
Apartment 4 chambres
101.0 – 109.5
259,486 – 281,187
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK Rotterdam
Complexe résidentiel ZK Rotterdam
Complexe résidentiel ZK Rotterdam
Complexe résidentiel ZK Rotterdam
Complexe résidentiel ZK Rotterdam
Complexe résidentiel ZK Rotterdam
Complexe résidentiel ZK Rotterdam
Moscou, Russie
depuis
$252,890
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 29
Emplacement du complexe: Rotterdam a un excellent emplacement, qui vous permettra de choisir votre itinéraire actuel et le transport basé sur l'humeur, les objectifs et la météo. De là, il est pratique de se rendre au centre à la fois en métro - la station est à distance de marche et en voit…
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK 1 j Asenevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Asenevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Asenevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Asenevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Asenevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Asenevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Asenevskij
Kommunarka, Russie
depuis
$146,422
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 18
Emplacement du complexe: Dans le complexe résidentiel de confort-plus classe "1st Yasenevsky" les avantages de deux styles de vie sont disponibles. Après tout, à distance de marche du métro, une école avec une piscine de 25 mètres et un cluster informatique et en même temps jusqu'à 63 hectar…
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Aprelevka, Russie
depuis
$105,035
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 4
Surface 40 m²
1 objet immobilier 1
Emplacement du complexe: Un complexe résidentiel unique situé à 20 minutes de Moscou sur l'autoroute Kiev et entouré de forêt vierge. En Avril Park il est facile de profiter de la vie dans la nature sans renoncer au niveau habituel de confort. Ceci est possible en raison de la combinaison un…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
40.3
146,254
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK Uznaa Bitca
Complexe résidentiel ZK Uznaa Bitca
Complexe résidentiel ZK Uznaa Bitca
Complexe résidentiel ZK Uznaa Bitca
Complexe résidentiel ZK Uznaa Bitca
Complexe résidentiel ZK Uznaa Bitca
Complexe résidentiel ZK Uznaa Bitca
Leninsky District, Russie
depuis
$83,176
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2021
Nombre d'étages 24
Surface 23–113 m²
241 objet immobilier 241
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
22.9 – 47.7
84,672 – 166,601
Apartment 2 chambres
44.0 – 71.0
130,935 – 177,164
Apartment 3 chambres
62.6 – 85.9
160,521 – 240,957
Apartment 4 chambres
89.3 – 112.8
219,805 – 274,949
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK Rezisser
Complexe résidentiel ZK Rezisser
Complexe résidentiel ZK Rezisser
Complexe résidentiel ZK Rezisser
Complexe résidentiel ZK Rezisser
Complexe résidentiel ZK Rezisser
Complexe résidentiel ZK Rezisser
Moscou, Russie
depuis
$491,839
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 48
Emplacement du complexe: L'emplacement des bâtiments du complexe sous la forme d'une étoile à trois points, ainsi que les différentes hauteurs des bâtiments ont permis de préserver une excellente vue pour presque tous les appartements au-dessus du niveau des arbres. En outre, les caractérist…
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK Datskij kvartal
Complexe résidentiel ZK Datskij kvartal
Complexe résidentiel ZK Datskij kvartal
Complexe résidentiel ZK Datskij kvartal
Complexe résidentiel ZK Datskij kvartal
Complexe résidentiel ZK Datskij kvartal
Complexe résidentiel ZK Datskij kvartal
Mytishchi Urban Okrug, Russie
depuis
$122,496
L'année de construction 2021
Nombre d'étages 9
Emplacement du complexe: Sentez la beauté de la vie dans une petite ville européenne sans aller à Moscou. Ici tout est proche et pensé pour vous: magasins, boulangeries, blanchisseries, pharmacies et salons de beauté à distance de marche. La disponibilité de cellier vous permettra de mainten…
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK 1 j Izmajlovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Izmajlovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Izmajlovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Izmajlovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Izmajlovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Izmajlovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Izmajlovskij
Moscou, Russie
depuis
$155,745
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 32
Emplacement du complexe: Le projet architectural moderne Izmailovsky est un endroit idéal pour vivre, situé dans la partie orientale de Moscou entouré de 14 000 hectares de forêt. Le complexe est imprégné d'une atmosphère de vie saine et de bien-être. Le jardin de lilas et les parcs forestie…
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK Arhitektor
Complexe résidentiel ZK Arhitektor
Complexe résidentiel ZK Arhitektor
Complexe résidentiel ZK Arhitektor
Complexe résidentiel ZK Arhitektor
Complexe résidentiel ZK Arhitektor
Complexe résidentiel ZK Arhitektor
Moscou, Russie
depuis
$259,129
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 47
Emplacement du complexe: Le sentiment d'une maison confortable devrait commencer par l'entrée. Nous avons essayé de fournir toutes les nuances afin que nos ascenseurs répondent aux exigences modernes les plus strictes. Vous pouvez toujours voir qui appelle le téléphone. Dans chaque apparteme…
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK Dvizenie Govorovo
Complexe résidentiel ZK Dvizenie Govorovo
Complexe résidentiel ZK Dvizenie Govorovo
Complexe résidentiel ZK Dvizenie Govorovo
Complexe résidentiel ZK Dvizenie Govorovo
Complexe résidentiel ZK Dvizenie Govorovo
Complexe résidentiel ZK Dvizenie Govorovo
Moscou, Russie
depuis
$176,361
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 15
Emplacement du complexe: Sur les premiers étages du Mouvement complexe. Elle disposera de sa propre infrastructure commerciale. Ainsi, les résidents du complexe pourront toujours profiter du café de votre café préféré, aller au minimarché pour le lait sur le chemin de la maison et courir à l…
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK Sydney City
Complexe résidentiel ZK Sydney City
Complexe résidentiel ZK Sydney City
Complexe résidentiel ZK Sydney City
Complexe résidentiel ZK Sydney City
Complexe résidentiel ZK Sydney City
Complexe résidentiel ZK Sydney City
Moscou, Russie
depuis
$311,599
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 44
Surface 77–162 m²
26 objets immobiliers 26
Emplacement du complexe: Classe Premium sur les rives du fleuve Moscou, avec un accès direct au remblai et une vue panoramique imprenable ! Sur le remblai de Shelekikhinskaya, il y a une jetée pour les tramways. Vous aurez accès à la seule artère de transport de Moscou, qui n'est jamais des …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
76.6 – 81.9
574,649 – 851,807
Apartment 4 chambres
111.2 – 118.2
1,40M – 1,54M
Apartment 5 chambres
113.7 – 162.2
887,661 – 2,04M
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK 1 j Donskoj
Complexe résidentiel ZK 1 j Donskoj
Complexe résidentiel ZK 1 j Donskoj
Complexe résidentiel ZK 1 j Donskoj
Complexe résidentiel ZK 1 j Donskoj
Complexe résidentiel ZK 1 j Donskoj
Complexe résidentiel ZK 1 j Donskoj
Sapronovo, Russie
depuis
$80,148
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 24
Emplacement du complexe: Le 1er complexe Donskoy est situé à 7 km de la route de Moscou le long de l'autoroute M-4 Don. Il combine tous les avantages d'un environnement urbain confortable et environnement naturel. Le projet est un pourcentage assez important d'appartements faisant face à 2-3…
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK 1 j Leningradskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Leningradskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Leningradskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Leningradskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Leningradskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Leningradskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Leningradskij
Moscou, Russie
depuis
$126,719
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 15
Emplacement du complexe: Le concept d'amélioration combine harmonieusement les caractéristiques des deux villes. Le territoire du complexe a été percé par des flèches de boulevards à pied, des copies réduites des avenues Saint-Pétersbourg. Nous nous efforçons d'imaginer chaque élément de l'é…
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK Sky Garden
Complexe résidentiel ZK Sky Garden
Complexe résidentiel ZK Sky Garden
Complexe résidentiel ZK Sky Garden
Complexe résidentiel ZK Sky Garden
Complexe résidentiel ZK Sky Garden
Complexe résidentiel ZK Sky Garden
Moscou, Russie
depuis
$206,845
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 44
Emplacement du complexe: Sky Garden est situé dans la région de Pokrovskoye-Streshnevo. Sur le territoire de cette zone bruit feuillage du même nom parc. Un espace vert pittoresque, des rivières et des canaux à proximité, l'air frais propre des feuilles de la banlieue de Moscou est un endroi…
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK 1 j Salarevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Salarevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Salarevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Salarevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Salarevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Salarevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Salarevskij
Salarevo, Russie
depuis
$169,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 25
Emplacement du complexe: L'ensemble du quartier est conçu dans le concept de "no cars". Les voitures garées ne gâtent pas le paysage, et les parents n'ont pas à s'inquiéter de déplacer les enfants autour du bloc. Le territoire du complexe est le royaume des piétons. Que devriez-vous faire si…
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK Sydney Prime
Complexe résidentiel ZK Sydney Prime
Complexe résidentiel ZK Sydney Prime
Complexe résidentiel ZK Sydney Prime
Complexe résidentiel ZK Sydney Prime
Complexe résidentiel ZK Sydney Prime
Complexe résidentiel ZK Sydney Prime
Moscou, Russie
depuis
$810,573
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 9
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK 1 j Seremetevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Seremetevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Seremetevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Seremetevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Seremetevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Seremetevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Seremetevskij
Khimki, Russie
depuis
$89,625
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 17
Emplacement du complexe: Le 1er complexe résidentiel de Sheremetyevo est situé dans le centre même de Podrezkovo, à seulement 6 minutes à pied de la gare du même nom et prévu pour l'ouverture de l'IDC-3. Le complexe est lumineux et confortable, lobby, grand fauteuil roulant, lapomowash. Grâc…
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel GloraX Aura Belorusskaya
Complexe résidentiel GloraX Aura Belorusskaya
Complexe résidentiel GloraX Aura Belorusskaya
Complexe résidentiel GloraX Aura Belorusskaya
Complexe résidentiel GloraX Aura Belorusskaya
Complexe résidentiel GloraX Aura Belorusskaya
Complexe résidentiel GloraX Aura Belorusskaya
Moscou, Russie
depuis
$296,721
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 21
Surface 34–123 m²
5 objets immobiliers 5
Gllorax Aura Belorusskaya — premium representative project in the Leningradsky Prospekt area from the federal developer GloraX. The club format of the house provides residents with an exclusive quality of life and all the benefits of a single successful social environment. br / br / …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.8
367,292
Apartment 2 chambres
67.6
435,245
Apartment 3 chambres
92.0
571,650
Apartment 4 chambres
122.7
924,551
Studio
34.2
226,507
Agence
One Moscow
Quartier résidentiel Rodnye kvartaly
Quartier résidentiel Rodnye kvartaly
Quartier résidentiel Rodnye kvartaly
Quartier résidentiel Rodnye kvartaly
Quartier résidentiel Rodnye kvartaly
Marushkino, Russie
depuis
$59,999
L'année de construction 2026
Une petite patrie dans une grande MoscouUn nouveau complexe résidentiel est en cours de construction dans un endroit confortable et respectueux de l'environnement dans le sud-ouest de la capitale. Dans les environs immédiats, il y a des villages bien entretenus et le pittoresque parc foresti…
Développeur
A101
Appart-hôtel Koroleva 13
Appart-hôtel Koroleva 13
Appart-hôtel Koroleva 13
Appart-hôtel Koroleva 13
Appart-hôtel Koroleva 13
Appart-hôtel Koroleva 13
Appart-hôtel Koroleva 13
Moscou, Russie
depuis
$114,493
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 10
Surface 45–56 m²
3 objets immobiliers 3
Residential business class apartments « Queen 13 » for those who live and work in the Ostankino area and love this location. / p A ten-story house for 205 apartments offers future residents unique apartment formats, including 4 penthouses with terraces, 2 of which are two-level. The fa…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
45.0 – 47.6
163,811 – 188,652
Apartment 2 chambres
55.5
229,198
Agence
One Moscow
Quartier résidentiel Skandinaviya
Quartier résidentiel Skandinaviya
Quartier résidentiel Skandinaviya
Quartier résidentiel Skandinaviya
Kommunarka, Russie
depuis
$121,475
L'année de construction 2022
Surface 20–123 m²
292 objets immobiliers 292
L'art d'une vie heureuse La base du projet – le mode de vie des pays nordiques, qui sont toujours à la pointe de la « notation du bonheur ». L'écran LCD « Scandinavie » est construit à la frontière du parc forestier Butov dans la partie écologique du sud-ouest de Moscou, pour ceux qui choi…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
19.9 – 54.9
118,400 – 291,901
Apartment 2 chambres
35.8 – 85.0
221,955 – 447,621
Apartment 3 chambres
54.9 – 93.2
282,178 – 487,606
Apartment 4 chambres
65.0 – 120.8
314,749 – 496,489
Apartment 5 chambres
122.0 – 123.0
540,153 – 570,190
Développeur
A101
Complexe résidentiel Forst
Complexe résidentiel Forst
Complexe résidentiel Forst
Complexe résidentiel Forst
Complexe résidentiel Forst
Complexe résidentiel Forst
Complexe résidentiel Forst
Moscou, Russie
depuis
$215,574
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 20
Surface 28–136 m²
4 objets immobiliers 4
Le projet « FORST » est situé dans un endroit pittoresque à Moscou près du remblai Simonovskaya.br /Selon le site officiel, le projet comprend cinq bâtiments pour 808 appartements. Certains appartements sont équipés de terrassesbr /La cour est paysagée et dispose de tout ce dont vous avez be…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
40.4
199,314
Apartment 2 chambres
60.5
304,409
Apartment 3 chambres
136.5
850,461
Studio
27.7
160,081
Agence
One Moscow
Quartier résidentiel Desnarechye
Quartier résidentiel Desnarechye
Quartier résidentiel Desnarechye
Quartier résidentiel Desnarechye
Quartier résidentiel Desnarechye
Quartier résidentiel Desnarechye
Quartier résidentiel Desnarechye
Troïtsk, Russie
depuis
$66,587
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 16
Tous les avantages de la capitale sur fond de paysage pittoresqueLe projet à grande échelle dans le sud-ouest de Moscou comprend trois nouveaux districts ("quartiers"). Ils sont unis par une idée commune: faire les rêves des résidents modernes sur un espace urbain intéressant, pratique et di…
Développeur
A101
Quartier résidentiel ZhK Novyy Smolensk
Quartier résidentiel ZhK Novyy Smolensk
Quartier résidentiel ZhK Novyy Smolensk
Quartier résidentiel ZhK Novyy Smolensk
Quartier résidentiel ZhK Novyy Smolensk
Smolensk, Russie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 10
“ New Smolensk ” - is a major project that can reach its reach and consideration. The area of the southern part of the city is planned for development. Smolensk with an area of more than 200 hectares. The total area of the built houses will be several million square meters. According to the …
Agence
Kreativnoe byuro
Quartier résidentiel Dzen-kvartaly
Quartier résidentiel Dzen-kvartaly
Quartier résidentiel Dzen-kvartaly
Quartier résidentiel Dzen-kvartaly
Quartier résidentiel Dzen-kvartaly
Quartier résidentiel Dzen-kvartaly
Quartier résidentiel Dzen-kvartaly
Kommunarka, Russie
depuis
$74,036
L'année de construction 2025
Le Zen de la grande ville Le nouveau quartier Zen Quarters est en cours de construction au sud-ouest de la capitale, le long du littoral pittoresque de l'étang Ivanovsky et de la rivière Varvarka. Le projet est basé sur la « combinaison de l'incongru », l'harmonie du simple et du raffiné, d…
Développeur
A101
Immeuble ZhK Shokolad
Immeuble ZhK Shokolad
Immeuble ZhK Shokolad
Immeuble ZhK Shokolad
Immeuble ZhK Shokolad
Smolensk, Russie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 11
The Chocolate housing complex will change your understanding of comfort and safety. Located in a quiet, green area in the center of Smolensk, it perfectly combines excellent transport availability, store availability and other urban infrastructure within walking distance. ZhK "Chocolate ” p…
Agence
Kreativnoe byuro
Quartier résidentiel ZhK Zagore
Quartier résidentiel ZhK Zagore
Quartier résidentiel ZhK Zagore
Quartier résidentiel ZhK Zagore
Quartier résidentiel ZhK Zagore
Quartier résidentiel ZhK Zagore
Quartier résidentiel ZhK Zagore
Smolensk, Russie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 10
The Zagorye residential complex on Hippodrome Train will change your understanding of comfort and environmental friendliness. Located in a quiet green area, it perfectly combines excellent transport accessibility, proximity to the city center. LCD is a 10-story brick residential building wi…
Agence
Kreativnoe byuro
Complexe résidentiel Portland
Complexe résidentiel Portland
Complexe résidentiel Portland
Complexe résidentiel Portland
Complexe résidentiel Portland
Complexe résidentiel Portland
Complexe résidentiel Portland
Moscou, Russie
depuis
$153,884
L'année de construction 2025
Surface 25–117 m²
9 objets immobiliers 9
Portland - a coastal quarter of 8 houses up to 29 floors high with business apartments located in the Pechatniki area, on South Port Street The architectural project « PORTLAND » was developed by De Architekten Cie. The complex consists of 2 lines. Each has 4 towers, interconnected by shopp…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
25.4 – 44.8
120,503 – 222,501
Apartment 2 chambres
56.6 – 90.4
206,977 – 381,313
Apartment 3 chambres
88.3
314,893
Apartment 4 chambres
99.9 – 116.6
410,160 – 467,584
Studio
27.0
161,167
Agence
One Moscow
Complexe résidentiel Ispanskie kvartaly
Complexe résidentiel Ispanskie kvartaly
Complexe résidentiel Ispanskie kvartaly
Kommunarka, Russie
depuis
$121,475
L'année de construction 2022
Surface 84 m²
1 objet immobilier 1
corner of Barcelona in Moscow Spanish districts „ ” separate and quiet residential complex – br / br /> A second district of the project is currently being built with residential buildings - and Business Class -, shops, cafes, household services, kindergartens and a large educational compl…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
83.5
296,365
Développeur
A101
Complexe résidentiel Primavera
Complexe résidentiel Primavera
Complexe résidentiel Primavera
Complexe résidentiel Primavera
Complexe résidentiel Primavera
Complexe résidentiel Primavera
Complexe résidentiel Primavera
Moscou, Russie
depuis
$290,164
L'année de construction 2024
Surface 41–101 m²
4 objets immobiliers 4
La ville du club sur la rivière Primavera est située sur l'un des littorals les plus pittoresques du nord-ouest de Moscou.br /Appartements avec vue imprenable sur la rivière vous permettra d'admirer le soleil et l'eau en même temps, et la première ligne restera toujours la première./ p
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.2 – 44.3
231,813 – 259,082
Apartment 2 chambres
77.3 – 100.9
342,442 – 612,402
Agence
One Moscow
Complexe résidentiel Republic
Complexe résidentiel Republic
Complexe résidentiel Republic
Complexe résidentiel Republic
Complexe résidentiel Republic
Complexe résidentiel Republic
Complexe résidentiel Republic
Moscou, Russie
depuis
$291,225
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 26
Surface 27–141 m²
5 objets immobiliers 5
République — nouveau trimestre de primes sur Presnensky Val.br /br /Le quartier est situé sur le territoire des anciens ateliers de réparation de voitures du chemin de fer Moscou-Alexandrovsky près du métro « Biélorusse ». Dans le quartier résidentiel, la République érigera 10 tours résident…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
38.5
356,850
Apartment 2 chambres
69.9 – 75.2
518,771 – 598,564
Apartment 4 chambres
140.8
1,11M
Studio
27.0
230,635
Agence
One Moscow
Immeuble Dom na Zorge
Immeuble Dom na Zorge
Immeuble Dom na Zorge
Immeuble Dom na Zorge
Immeuble Dom na Zorge
Immeuble Dom na Zorge
Immeuble Dom na Zorge
Moscou, Russie
depuis
$176,302
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 16
The new Sorge legend "House on Sorge" of business class is being built in the prestigious Sokol district with historical Stalinist buildings and status residential complexes, worthily continuing the urban planning tradition of this part of the capital and at the same time possessing a uniqu…
Développeur
A101
Quartier résidentiel Yuzhnye sady
Quartier résidentiel Yuzhnye sady
Quartier résidentiel Yuzhnye sady
Moscou, Russie
depuis
$114,545
L'année de construction 2024
Surface 22–166 m²
141 objet immobilier 141
L'été vit dans le sud Dans le cas sud de Moscou, entouré de parcs, un nouveau quartier des jardins du sud se développera. Son nom souffle la chaleur et l'arôme des arbres en fleurs. L'atmosphère détendue du sud crée des nuances chaudes et des matériaux naturels pour les revêtements, une va…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
22.2 – 36.4
126,581 – 221,034
Apartment 2 chambres
36.4 – 55.6
177,831 – 280,828
Apartment 3 chambres
55.7 – 101.3
241,502 – 424,220
Apartment 4 chambres
76.9 – 166.2
252,875 – 612,645
Développeur
A101
Quartier résidentiel Prokshino
Quartier résidentiel Prokshino
Quartier résidentiel Prokshino
Quartier résidentiel Prokshino
Kommunarka, Russie
depuis
$119,740
L'année de construction 2022
Surface 20–121 m²
655 objets immobiliers 655
Live! Job! Rest! The residential area „ Prokshino is located on the edge of a large pond, 500 m from an existing underground station. The coast will run almost a kilometer along the houses. Nearby is a large company - a quarter with a shopping center and sports - a group of events with a ski…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
20.2 – 57.1
145,798 – 311,876
Apartment 2 chambres
33.9 – 92.5
209,405 – 370,541
Apartment 3 chambres
56.5 – 90.1
298,832 – 472,348
Apartment 4 chambres
66.5 – 120.5
315,885 – 563,888
Développeur
A101
