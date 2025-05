Complexe résidentiel ZK Sydney City

Emplacement du complexe: Classe Premium sur les rives du fleuve Moscou, avec un accès direct au remblai et une vue panoramique imprenable ! Sur le remblai de Shelekikhinskaya, il y a une jetée pour les tramways. Vous aurez accès à la seule artère de transport de Moscou, qui n'est jamais des embouteillages : 20 minutes pour Moscou City, et même avec des vues inspirantes le long du chemin. Les groupes d'entrée des maisons sont des projets de design individuels dédiés aux trois principaux lieux de la vie de Lermontov: Tarkhan, Saint-Pétersbourg et le Caucase, qui combinent une combinaison d'esthétique et de confort. La vie orageuse des voisins ne perturbera plus votre paix, et personne ne frappera sur vous si vous voulez monter le volume dans votre piste musicale préférée ou vos enfants veulent organiser une course de nuit! Vivez selon vos propres règles. Dans chaque appartement connecté paquet de base "Smart apartment" oublier de s'inquiéter des fuites; mettre en place vos scénarios pour la gestion des appareils et de l'électricité; communiquer avec "Smart apartment" voix; Vous pouvez facilement agrandir le paquet de base et connecter des options et des dispositifs supplémentaires pour contrôler le fonctionnement des appareils ménagers et des systèmes de n'importe où dans le monde, par exemple: allumer le chauffage du dîner; ajuster la luminosité de la lumière; ajuster le volume de musique; ajuster le travail des planchers chauds; Accessibilité des transports: 50 m de la nouvelle station de métro "Zvenigorodskaya". La deuxième rue du CAO et le quartier avec Moscou City. Tous les types de transports en commun, y compris les tramways fluvials, sont accessibles à pied. Infrastructure interne: L'artère principale de la vie du quartier est le boulevard central. Vous constaterez volontiers que le chemin menant aux écoles et universités prestigieuses, aux divertissements et aux magasins a été réduit à quelques minutes en voiture.