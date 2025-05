Complexe résidentiel ZK 1 j Uznyj

Emplacement du complexe: Un des avantages des projets 1-DSC est les grandes loggias vitrées. Un autre avantage est le format euro équitable. L'ensemble du projet comprend un système de maison intelligente. Le paquet installé comprend: Relais WiFi pour la gestion des groupes de consommateurs, grue de chevauchement sans fil avec lecteur électronique, capteur de fuite sans fil, Yandex Mini Station. Son emplacement peut être appelé succès en raison de l'accessibilité du transport et de la proximité des objets naturels. A proximité il y a une forêt, et dans chaque cour il y a des arbres fruitiers. Au printemps, le quartier enveloppe un nuage de pins blancs : pommiers, poires, prunes fleurissent. En août, l'air est rempli d'arôme de fruits mûrs. En hiver, un ski s'étend parmi les arbres gelés. Accessibilité des transports: - Transports publics : La gare actuelle Bulatnikovo (futur MDC D5) est à distance de marche, seulement 10-12 minutes. - Véhicules personnels: Sortie pratique de l'autoroute M4-Don vers Moscou et la région - 850 m, vers la Ring Road de Moscou - 1 km Infrastructure interne: De belles entrées pensées sont un autre avantage du 1er projet Sud. L'entrée par les entrées est de la rue et de la cour. Grâce à des vitrages solides, ils sont toujours légers et confortables. Les entrées sont situées au niveau du sol, de sorte que les jeunes parents avec une poussette et les résidents handicapés ne seront pas gênés par l'entrée et la sortie. La salle offre une place sous la réception avec la sortie des réseaux d'ingénierie. Si les résidents décident à une assemblée générale qu'un gardien de sécurité ou un concierge est nécessaire, vous pouvez organiser un lieu de travail pour eux rapidement et à un coût minimal. Dans les entrées il y a des latrines pour les enfants et les adultes. Les fauteuils roulants de chaque entrée vous permettent de maintenir l'ordre et la propreté sur les planchers. En cas de marche avec un animal de compagnie à quatre pattes par mauvais temps dans les entrées disposés lapomosh. Dans les cours et les espaces publics du 1er Sud tellement intéressant pour les jeunes habitants. Posséder 3 jardins d'enfants et 2 grandes écoles littéralement "sous les fenêtres" Le point culminant du projet est le boulevard piéton-arboretum, idéal pour les promenades en famille. Sur les côtés de la zone de marche il y a des points pour une variété d'activités. La place centrale du boulevard est conçue pour les événements de toute saison qui unissent les résidents.