  2. Russie
  3. Svetlogorskij gorodskoj okrug
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Svetlogorsk
2
Appart-hôtel Elyaby
Svetlogorsk, Russie
depuis
$156,928
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Surface 38 m²
1 objet immobilier 1
Votre refuge privé en bord de mer — appartements premium ELYBAY sur la côte Baltique Imaginez-vous réveiller au son des vagues, ouvrir de grandes fenêtres et admirer le lever du soleil sur la mer Baltique. Café du matin face à la mer, transferts en Mercedes-Benz V-Class sur demande, dîner…
Développeur
ElyBay
Quartier résidentiel Svetlogorsk-3
Quartier résidentiel Svetlogorsk-3
Svetlogorsk, Russie
depuis
$101,131
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 8
LCD Svetlogorsk 3 — is not only a residential complex, but a complete micro-quarter that consists of more than 1000 apartments. Low-rise buildings near the sea, on which 1000 meters, commercial space of various types on the first floors of — are the key to comfort and comfort for the residen…
Agence
Westdream
