  2. Russie
  3. Smolensk
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Quartier résidentiel ZhK Zagore
Smolensk, Russie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 10
The Zagorye residential complex on Hippodrome Train will change your understanding of comfort and environmental friendliness. Located in a quiet green area, it perfectly combines excellent transport accessibility, proximity to the city center. LCD is a 10-story brick residential building wi…
Kreativnoe byuro
Immeuble ZhK Shokolad
Smolensk, Russie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 11
The Chocolate housing complex will change your understanding of comfort and safety. Located in a quiet, green area in the center of Smolensk, it perfectly combines excellent transport availability, store availability and other urban infrastructure within walking distance. ZhK "Chocolate ” p…
Kreativnoe byuro
Quartier résidentiel ZhK Novyy Smolensk
Smolensk, Russie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 10
“ New Smolensk ” - is a major project that can reach its reach and consideration. The area of the southern part of the city is planned for development. Smolensk with an area of more than 200 hectares. The total area of the built houses will be several million square meters. According to the …
Kreativnoe byuro
