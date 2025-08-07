  1. Realting.com
Complexe résidentiel Russkaa Evropa

Kaliningrad, Russie
depuis
$173,531
depuis
$2,262/m²
;
7
Adresse Adresse
Paramètres Paramètres
Description Description
Médias Médias
ID: 27348
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral du Nord-Ouest
  • Région
    Kaliningrad

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    9

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Sur le complexe

L'Ecoquartier russe Europe sera composé de 6 complexes résidentiels et d'une grappe éducative construite sur le principe d'une ville lente. La superficie totale du trimestre est de plus de 20 hectares. Le projet est conçu pour 7-10 ans et sera mis en œuvre d'ici 2030.

Le premier complexe de l'Ekoquartal appelé l'adresse du bonheur se compose de 5 bâtiments résidentiels pour 641 appartements, commandés en 2023.

Caractéristiques supplémentaires:

  • Toit des maisons comme des espaces de loisirs dans l'air frais - maintenant sur le toit vous pouvez faire du sport et du yoga, organiser des rassemblements soulful avec des amis et profiter d'une vue imprenable.
  • Parking pour les voitures autour de l'Ekoquartal et sous elle - dans le parking souterrain il y a aussi de grandes salles de stockage.
  • La présence sur le territoire de l'éco-quartier de toutes les installations socialement importantes: école, maternelle, clinique pour enfants et tout ce qui est nécessaire pour les loisirs - restaurants, cafés, clubs sportifs, écoles de développement pour enfants, magasins, salons de beauté, etc.
  • Variété d'aménagements : appartements d'une, deux, trois et quatre pièces d'une superficie de 51,8 à 168,4 mètres carrés.

Kaliningrad est une ville vraiment unique qui combine les cultures européenne et slave. Cette région est la seule zone économique spéciale en Russie avec un régime fiscal préférentiel pour les investisseurs et les entrepreneurs.

Ce que Kaliningrad offre aux investisseurs :

  • Taux de rendement zéro dans les 6 premières années du projet (le début du projet est la réception du premier bénéfice)
  • Taux d'impôt sur le revenu – 10% pour 7-12 ans de mise en œuvre du projet
  • Taxe foncière zéro pour les 6 premières années, de 7 à 12 ans - 1,1 %
  • Primes d'assurance pour les 7 premières années du projet – 7,6% au lieu de 30%
  • Avantages sur les paiements en douane pour le matériel importé

Les avantages supplémentaires pour les résidents et les investisseurs de la région de Kaliningrad sont la proximité de l'Europe et l'emplacement presque central en termes de logistique des itinéraires européens clés. Nous ne devons pas oublier l'augmentation significative des migrations enregistrée au cours de la dernière décennie, ce qui signifie que la construction de logements est ici l'un des moteurs du développement de la région.

Le 10 novembre 2021, le premier complexe résidentiel, l'adresse du bonheur, dans l'éco-quartier russe de l'Europe à Kaliningrad, est devenu le vainqueur de la compétition nationale CREDO au Congrès international du logement de Saint-Pétersbourg.

Localisation sur la carte

Kaliningrad, Russie

