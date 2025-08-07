Complexe résidentiel Russkaa Evropa

Sur le complexe
L'Ecoquartier russe Europe sera composé de 6 complexes résidentiels et d'une grappe éducative construite sur le principe d'une ville lente. La superficie totale du trimestre est de plus de 20 hectares. Le projet est conçu pour 7-10 ans et sera mis en œuvre d'ici 2030.
Le premier complexe de l'Ekoquartal appelé l'adresse du bonheur se compose de 5 bâtiments résidentiels pour 641 appartements, commandés en 2023.
Caractéristiques supplémentaires:
Kaliningrad est une ville vraiment unique qui combine les cultures européenne et slave. Cette région est la seule zone économique spéciale en Russie avec un régime fiscal préférentiel pour les investisseurs et les entrepreneurs.
Ce que Kaliningrad offre aux investisseurs :
Les avantages supplémentaires pour les résidents et les investisseurs de la région de Kaliningrad sont la proximité de l'Europe et l'emplacement presque central en termes de logistique des itinéraires européens clés. Nous ne devons pas oublier l'augmentation significative des migrations enregistrée au cours de la dernière décennie, ce qui signifie que la construction de logements est ici l'un des moteurs du développement de la région.
Le 10 novembre 2021, le premier complexe résidentiel, l'adresse du bonheur, dans l'éco-quartier russe de l'Europe à Kaliningrad, est devenu le vainqueur de la compétition nationale CREDO au Congrès international du logement de Saint-Pétersbourg.