Complexe résidentiel ZK 1 j Izmajlovskij

Emplacement du complexe: Le projet architectural moderne Izmailovsky est un endroit idéal pour vivre, situé dans la partie orientale de Moscou entouré de 14 000 hectares de forêt. Le complexe est imprégné d'une atmosphère de vie saine et de bien-être. Le jardin de lilas et les parcs forestiers à proximité sont des endroits pour profiter du ski en hiver et du jogging tonique en été. Situé entre l'autoroute Shchelkovskoye et la rue Amurskaïa, le 1er Izmailovsky se comprend pas tant par la proximité de points d'attraction urbains, mais par le quartier avec des espaces verts et des installations sportives. Il est clôturé de l'autoroute par le développement de la première ligne et ses propres jardins de santé. Dans ses fenêtres se trouve la mer émeraude du parc Elk Island et les couronnes denses des cours environnantes. Son horaire comprend des sports et des promenades à Izmailovo. Accessibilité des transports: Pas plus de 2,5 km pour les stations de métro "Cherkizovskaya", MCC "Lokomotiv" et le métro "Shchelkovskaya". L'autoroute Shchelkovskoye relie le quartier avec le Chord nord-est et Moscou Ring Road, la gare routière centrale et la gare ferroviaire orientale. Deux arrêts de bus en quelques minutes à pied et 11 transports en commun. En voiture: 3 minutes. 12 minutes avant TTK À 15 minutes de l'anneau de jardin Infrastructure interne: Le complexe est situé dans une zone historiquement établie de Moscou avec une bonne qualité et la densité des infrastructures. Centres commerciaux et chaînes de magasins: 6 jardins d'enfants, y compris son propre jardin d'enfants pour 125 places 3 écoles, y compris leur propre école - Polycliniques et centres de santé - Parcs et aires de loisirs L'emplacement du projet architectural crée toutes les conditions pour ceux qui aspirent à un mode de vie sain et pour ceux qui ont déjà fait un choix en sa faveur. Dans les environs immédiats il y a plusieurs stades et de nombreuses installations sportives pour tous les goûts: de tout le monde favorite football, basket-ball et sports équestres. Le projet est entouré de plus de 30 kilomètres de pistes cyclables et de course organisée.