  2. Russie
  3. Lyuberetsky District
Lioubertsy
Complexe résidentiel ZK 1 j Lermontovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Lermontovskij
Lioubertsy, Russie
depuis
$117,727
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 25
Emplacement du complexe: Le sentiment d'une maison confortable devrait commencer par l'entrée. Nous avons essayé de fournir toutes les nuances afin que nos ascenseurs répondent aux exigences modernes les plus strictes. Une cour sans voitures, un endroit fermé, sûr, sécurisé avec un accès pra…
Développeur
ГК "ФСК"
