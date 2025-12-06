  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Mytishchi Urban Okrug
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Moscou
19
Kaliningrad
19
District fédéral du Nord-Ouest
27
Oblast de Léningrad
2
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel ZK Datskij kvartal
Complexe résidentiel ZK Datskij kvartal
Complexe résidentiel ZK Datskij kvartal
Complexe résidentiel ZK Datskij kvartal
Complexe résidentiel ZK Datskij kvartal
Afficher tout Complexe résidentiel ZK Datskij kvartal
Complexe résidentiel ZK Datskij kvartal
Mytishchi Urban Okrug, Russie
depuis
$122,054
L'année de construction 2021
Nombre d'étages 22
Emplacement du complexe: Sentez la beauté de la vie dans une petite ville européenne sans aller à Moscou. Ici tout est proche et pensé pour vous: magasins, boulangeries, blanchisseries, pharmacies et salons de beauté à distance de marche. La disponibilité de cellier vous permettra de mainten…
Développeur
ГК "ФСК"
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller