  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Guryevsky District
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Guryevsk
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel Vasilki
Complexe résidentiel Vasilki
Complexe résidentiel Vasilki
Complexe résidentiel Vasilki
Complexe résidentiel Vasilki
Complexe résidentiel Vasilki
Complexe résidentiel Vasilki
Vasilkovo, Russie
depuis
$46,574
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 9
Le complexe résidentiel « Vasilki » est situé à la périphérie est de Kaliningrad, au nord de -. Une caractéristique distinctive des conceptions pratiques —, parking souterrain et garde-manger. En un mot, tout ce dont vous avez besoin pour une vie confortable
Agence
Westdream
Laisser une demande
Complexe résidentiel Palmburg
Complexe résidentiel Palmburg
Complexe résidentiel Palmburg
Complexe résidentiel Palmburg
Complexe résidentiel Palmburg
Afficher tout Complexe résidentiel Palmburg
Complexe résidentiel Palmburg
Guryevsky District, Russie
depuis
$65,868
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
ZH Palmburg from one of the largest developers in Kaliningrad offers life near the river from the pier. This way you can buy a yacht and drive into the open sea, mainly from the apartment. The system is successful, the complex is low, the air is fresh. Very close to Kaliningrad —.
Agence
Westdream
Laisser une demande
Quartier résidentiel River Park
Quartier résidentiel River Park
Quartier résidentiel River Park
Quartier résidentiel River Park
Quartier résidentiel River Park
Quartier résidentiel River Park
Guryevsk, Russie
depuis
$52,653
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Confort dans le quartier résidentiel - Projet River Park - à Guryevsk près de Kaliningrad dans une zone favorable et écologique. Le concept architectural unique du projet combine harmonieusement les tendances architecturales modernes avec des éléments classiques. Charme et beauté particulier…
Agence
Westdream
Laisser une demande
OneOne
Sur la carte
Realting.com
Aller