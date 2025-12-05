  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Vnoukovo
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Moscou
19
Kaliningrad
19
District fédéral du Nord-Ouest
27
Oblast de Léningrad
2
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Quartier résidentiel Rodnye kvartaly
Quartier résidentiel Rodnye kvartaly
Quartier résidentiel Rodnye kvartaly
Quartier résidentiel Rodnye kvartaly
Quartier résidentiel Rodnye kvartaly
Marushkino, Russie
depuis
$59,999
L'année de construction 2026
Une petite patrie dans une grande MoscouUn nouveau complexe résidentiel est en cours de construction dans un endroit confortable et respectueux de l'environnement dans le sud-ouest de la capitale. Dans les environs immédiats, il y a des villages bien entretenus et le pittoresque parc foresti…
Développeur
A101
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller